Embeddedprogrammerare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-10-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Ulricehamn
, Halmstad
eller i hela Sverige
I detta uppdrag kommer du att vara en del av ett team som fokuserar på embeddedprogrammering, där du kommer att bidra till utvecklingen av testsystem som används för att verifiera FPGA-baserade konstruktioner. Testverktygen är avgörande för att säkerställa kvaliteten genom hela CI/CD-kedjan och är en central del av utvecklingsprocessen. Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen programmering i Java och involverar både utveckling och testning av funktioner i en labbmiljö.Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Dataanalys och funktioner: Du kommer att utveckla funktioner för att analysera och bearbeta stora mängder data från FPGA-systemen. Detta innebär att skapa effektiva algoritmer och analyser för att extrahera insikter från testdata.
Emulering av radarstyrare: En del av arbetet innebär att emulera radarstyrare, vilket kräver teknisk expertis för att skapa realistiska simuleringsmodeller som kan testas mot den verkliga hårdvaran.
Testning och integration i labbmiljö: Du kommer att vara involverad i att sätta upp och genomföra tester i en kontrollerad labbmiljö, där integration av system och felsökning är en viktig del av arbetsflödet.
Felsökning och underhåll: Ett centralt område är att lösa problem i både ny och befintlig kod. Detta innebär att du kommer att ta ansvar för att identifiera och åtgärda buggar och ineffektiviteter, samt underhålla och förbättra kodbasen över tid.
Agilt arbetssätt: Du kommer att samarbeta nära med andra utvecklare och testare i ett agilt team, vilket innebär att arbetet är dynamiskt och kräver flexibilitet och förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade krav.Kvalifikationer
Java-kompetens: För att lyckas i rollen behöver du vara en erfaren Java-utvecklare och ha goda kunskaper inom mjukvarutestning. Erfarenhet av att skriva robusta och effektiva tester i Java är ett måste.
Erfarenhet av JUnit: Du bör vara bekväm med att använda JUnit för enhetstester och integrationstester, då detta är en viktig del av arbetet.
Kompetens i C och C++: Även om erfarenhet av dessa språk inte är ett krav, kommer kunskaper inom C och C++ vara meriterande, då du kan behöva interagera med eller utveckla delar som är nära hårdvaran.
Kunskaper i Matlab och Python: Erfarenhet av att arbeta med Matlab och Python är ett plus, då dessa verktyg ofta används för att skapa script för testautomation och databehandling.
Agil erfarenhet: För att vara framgångsrik i detta uppdrag är det viktigt att du trivs i en agil arbetsmiljö, där samarbete och kontinuerlig feedback är en självklar del av processen.
Ytterligare information:
Arbetsort: Uppdraget kommer att vara på plats i Göteborg.
Tidsperiod: Uppdraget löper från december 2025 till juni 2026, vilket innebär ett sexmånadersengagemang.
Det här är en möjlighet för dig som vill vara en del av ett högteknologiskt team och arbeta med både utveckling och testning av komplexa system inom FPGA-teknologi. Tjänsten passar dig som har en gedigen bakgrund i Java-programmering och är intresserad av att arbeta i en dynamisk och agilt orienterad miljö.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Yahyosaid299@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
411 08 GÖTEBORG Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9560904