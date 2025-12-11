Embedded- och systemutvecklare
2025-12-11
Rollbeskrivning
Vi söker en strukturerad, självgående och analytiskt lagd utvecklare med djup kompetens inom C++ och grafik/3D-visualisering. Rollen omfattar arbete med realtidsrendering, låg-nivåsystem, backend-arkitektur samt integration mellan olika teknikstackar. Du blir en central del i utvecklingen av system som kombinerar grafik, datakommunikation, sensorfusion och analys.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Arbeta med C++ i avancerade miljöer där grafik, prestanda och realtidskrav är centrala.
Utveckla och optimera lösningar för 3D-visualisering, inklusive OpenGL/Vulkan och compute shaders.
Medverka i backend- och systemarkitektur med fokus på asynkrona tjänster, nätverkskommunikation (TCP) och låg latens.
Arbeta med Rust C/C++-integration, inklusive FFI och datakommunikation mellan komponenter.
Bidra i utveckling av Angular-baserade dashboard-gränssnitt.
Arbeta med sensorfusion och datakorrelationslogik, exempelvis analys av KPV-data mot 3D-modell i flera lager.
Implementera lösningar som använder AI och ONNX Runtime för lager-för-lager-analys och anomalidetektion.Kvalifikationer
Mycket god erfarenhet av C++.
Erfarenhet av grafik och 3D-visualisering (OpenGL/Vulkan, compute shaders, realtidsrendering).
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och analytiskt.
Meriterande
Erfarenhet av backend- eller systemarkitektur (Rust, asynkrona tjänster, TCP, låg latens).
Erfarenhet av Rust C/C++-integration (FFI, datakommunikation).
Erfarenhet av frontend/dashboards i Angular.
Kunskap inom sensorfusion, datakorrelationslogik och analys av KPV-data mot 3D-modell.
Erfarenhet av AI och ONNX Runtime (anomalidetektion, lager-för-lager-analys).
Start / Längd
Start: Enligt överenskommelse
Längd: Enligt överenskommelse
Plats
Norrköping
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
