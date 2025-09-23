Elsäkerhetsingenjör
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Östhammar Visa alla elektronikjobb i Östhammar
2025-09-23
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Östhammar
, Uppsala
, Tierp
, Sala
, Enköping
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
Läs gärna mer om Forsmark på vår https://karnkraft.vattenfall.se/forsmark
Om rollen
Vill du vara med och forma framtidens elsäkerhetsarbete på en av Sveriges viktigaste arbetsplatser? Enheten Miljö och arbetsmiljö på Forsmarks Kraftgrupp söker nu en driven och strukturerad elsäkerhetsingenjör som vill göra verklig skillnad i en komplex och samhällsviktig verksamhet.
Vi ansvarar för elsäkerhet, arbetsmiljö, miljö, farliga transporter, personlig skyddsutrustning och Human Performance. Enheten verkar som ett sammanhållande och stödjande nav inom dessa områden - och vi söker dig som vill vara med och stärka vår roll ytterligare.
Om jobbet
I rollen som elsäkerhetsingenjör får du ett brett och varierat uppdrag. Du är ensam i din roll men arbetar nära både chefer och medarbetare i det dagliga arbetet. Framförallt kommer du ha ett nära samarbete med underhållsavdelningen med fokus att utveckla, följa upp och samordna elsäkerhetsarbetet i hela organisationen.
Exempel på arbetsuppgifter
Stöd till organisationen i elsäkerhetsfrågor
Tolkning och implementering av lagar, nya krav och förordningar samt vara kontaktperson för kravtolkning inom elsäkerhet
Implementera, granska och uppdatera instruktioner och rapporter
Vara delaktig i olika forum gällande elsäkerhet
Vara ute i anläggningen för att följa arbete så att det sker på ett säkert sätt, göra utredningar och riskbedömningar och analyser
Ansvarig över utbildningsmaterial samt kunna hålla i utbildningar
Kontakt mot Elsäkerhetsverket samt interna och externa funktioner
Kravspecifikation
Vi söker dig som har
Högskole- eller civilingenjörsutbildning, inriktning el/elkraft
Arbetslivserfarenhet av elkraftarbete i minst 5 år
Flytande svenska för att kunna tolka och förmedla lagar och krav samt skriva rapporter och instruktioner. Goda kunskaper i engelska
God datorvana och erfarenhet i Officepaket
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning, praktiskt och ingenjörsmässigt elkraftsarbete, kärnkraft och/eller processindustrin.
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och har ett starkt eget driv där du sätter upp egna mål och identifierar utvecklingsområden. Du har en analytisk förmåga och kan tolka lagar, regler och omvärldsförändringar för att omsätta dem i praktiskt arbete. Du trivs samtidigt med att arbeta i samverkan med flera kontaktytor och har förmågan att kommunicera elsäkerhetsarbetet vidare på ett tydligt och konstruktivt sätt för att utveckla arbetsområdet tillsammans med andra.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Linda Palmqvist tfn 070-386 10 63 eller Ulf Jansson tfn 070-384 52 09.
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Terese Johansson tfn 073-097 79 22.
Fackliga representanter är Per Lamell (Akademikerna), Juha Rintala (Ledarna), Leo Lehtinen (SEKO), Björn Larsson (Unionen), samtliga nås via Vattenfalls växel, 08 739 50 00
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2025. Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag! Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida https://careers.vattenfall.com/jobs
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
9523189