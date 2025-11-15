Elmontör
2025-11-15
Järfälla Automatic AB är specialiserade på att konstruera och tillverka automatikutrustningar och apparatskåp för styrning av maskiner och industriautomation i olika anläggningar. Över 30 år i branschen har gett oss en bred erfarenhet vilket självklart är en stor tillgång vid nykonstruktion och tillverkning.
Beskrivning av Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna består av, tillverkning av kablage, montering av automatikutrusningar och apparatskåp med hjälp av ritning eller kopplingstabell.
Beskrivning av kvalifikationer:
Du som söker ska ha några år s erfarenhet inom branschen, 3-årig gymnasieutbildning, el och automation eller motsvarande erfarenhet.
Krav elschemaläsning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: info@j-automatic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Automatic AB
(org.nr 556785-7734)
Saldovägen 5 (visa karta
)
175 62 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9606563