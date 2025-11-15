Elmontör

Järfälla Automatic AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Järfälla
2025-11-15


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Järfälla Automatic AB i Järfälla

Järfälla Automatic AB är specialiserade på att konstruera och tillverka automatikutrustningar och apparatskåp för styrning av maskiner och industriautomation i olika anläggningar. Över 30 år i branschen har gett oss en bred erfarenhet vilket självklart är en stor tillgång vid nykonstruktion och tillverkning.

Beskrivning av Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna består av, tillverkning av kablage, montering av automatikutrusningar och apparatskåp med hjälp av ritning eller kopplingstabell.

Beskrivning av kvalifikationer:

Du som söker ska ha några år s erfarenhet inom branschen, 3-årig gymnasieutbildning, el och automation eller motsvarande erfarenhet.

Krav elschemaläsning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: info@j-automatic.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Järfälla Automatic AB (org.nr 556785-7734)
Saldovägen 5 (visa karta)
175 62  JÄRFÄLLA

Jobbnummer
9606563

Prenumerera på jobb från Järfälla Automatic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Järfälla Automatic AB: