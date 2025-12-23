Elkonstruktör
Montico HR Partner AB / Elektronikjobb / Vetlanda Visa alla elektronikjobb i Vetlanda
2025-12-23
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Vetlanda
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige
*
Aquajet Systems AB är ett svenskt företag som började sin verksamhet 1988. Verksamheten omfattar utveckling, konstruktion, produktion, marknadsföring och försäljning av vattenbilningssystem på internationell basis. Företaget har drygt 30 anställda och är beläget i Holsbybrunn, Vetlanda kommun. Aquajet Systems är dotterbolag till Brokk AB i Skellefteå, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Lifco AB, en företagsgrupp i Carl Bennet-koncernen. Läs mer på www.aquajet.se
Aquajet söker nu en elkonstruktör till sitt produktutvecklingsteam - en nyckelperson som vill arbeta praktiskt och innovativt med avancerade mobila produkter. Du kommer att ha en viktig roll i att utveckla elsystem till robotar, högtryckspumpar och vattenfiltreringsanläggningar som används över hela världen.Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Som elkonstruktör blir du en del av ett kunnigt och engagerat utvecklingsteam där konstruktion, testning och prototyparbete sker nära varandra. Arbetet omfattar både konstruktionsarbete i CAD-miljö och praktiskt byggande av elskåp och system. Du arbetar med allt från 400V-system till finstyrning av sensorer och kommunikationslösningar - och får följa tekniken hela vägen från idé till färdig maskin.Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter
• Konstruera elsystem till mobila maskiner och anläggningar
• Rita el- och layout i AutoCAD
• Arbeta med komponentlayout i Autodesk Inventor
• Bygga prototyper av elskåp och komponentlösningar
• Hantera 400VAC 3-fas-system med kontaktor- och frekvensomriktarstyrning
• Arbeta med 24VDC-system för styrning av dieselmotorer och hydraulik
• Integrera PLC- och HMI-system, främst från IFM
• Använda sensorsystem som 4-20?mA, 0-10?V, IO-link
• Arbeta med kommunikationssystem som CAN-bus och Modbus
Har du även kunskap om PLC-programmering så är det positivt.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av elkonstruktion och elsystem för maskin- eller automationslösningar
• Trivs med att både konstruera i CAD och arbeta praktiskt med prototyper
• Har kompetens inom hög- och lågspänningssystem
• Har relevant teknisk utbildning - t.ex. el/automation på yrkeshögskole- eller högskolenivå
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11043". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Robert Landén robert.landen@montico.se +46 140 59 90 20 Jobbnummer
9663620