Elevkoordinator
2025-09-02
Elevkoordinator Bjursåsskolan 7-9!
Bjursås skolområde står inför en spännande utvecklingsfas och söker nu en engagerad och kvalificerad elevkoordinator som vill vara med och forma framtidens skola. Skolområde består av tre skolor; Bjursåsskolan F-9, Grycksboskolan F-6 och Sågmyraskolan F-6. Samtliga skolor är landsbygdsskolor och har alla nära till fina grön- och skogsområden samt goda möjligheter till frilufts- och idrottsaktiviteter. Skolområdet består av ca 600 elever och ca 100 medarbetare. I området vill vi att eleverna ska känna trygghet och välmående i skolan samt förtroende för de vuxna som finns runt omkring dem. Här samverkar personalen engagerat för att alla elever ska ges möjligheter att utvecklas till sitt bästa jag. På alla våra skolor arbetar vi målmedvetet med att utveckla elevhälsoarbetet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. För att nå utveckling och skapa vi-känsla arbetar vi med kollegialt lärande.
Vi arbetar systematiskt med att stärka elevhälsoarbetet i syfte att främja elevers hälsa och förebygga ohälsa. För att uppnå hög måluppfyllelse och skapa gemenskap arbetar vi med kollegialt lärande och strävar efter att såväl elever, vårdnadshavare som personal ska känna stolthet över vår skola. Vi tror starkt på kraften i samverkan för att nå goda resultat.
Vi söker dig som:* Har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.* Är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. * Fångar och stimulera elevernas nyfikenhet, intressen och lärande.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Elevkoordinatorn ska stimulera elevernas lärande, mående och utveckling. Du arbetar med samordning kring elever som av olika anledningar har eller riskerar att få studiesvårigheter och därmed riskerar att inte nå sina mål. Du kommer att arbeta nära elevhälsoteamet kring elever med problemskapande frånvaro. Vidare kommer du också finnas med i det närvarofrämjande och förebyggande arbetet på skolan. Rollen fungerar även som "spindel i nätet" för elever med problematisk skolfrånvaro, att hålla i SIP-möten och arbeta nära vårdnadshavare, socialtjänsten och barn och ungdomspsykiatrin. Du finns som stöd till mentorerna i deras frånvaroförebyggande arbete samt samarbetar med alla yrkesroller i skolan, föräldrar och myndigheter för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för varje elev.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Vi söker en utbildad pedagog eller socialpedagog med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Dina personliga egenskaper
För oss är det viktigt att du har ett genuint intresse och erfarenhet att möta ungdomar för att arbeta med elever och stödja deras lärande. Du är tålmodig, lugn och trygg i ditt bemötande, och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer både med elever och vuxna. Du är lyhörd för andras behov och arbetar strukturerat och tydligt, samtidigt som du tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt.
Personlig lämplighet kommer att väga tungt i urvalsprocessen.
Anställningsvillkor
Semestertjänst. Tidsbegränsad anställning på heltid tom 18/6-2027, med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsprov kan komma att tillämpas.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
