Elevhandledare
2026-01-15
Var med och bygg framtiden med oss!
På Bergsjö skola arbetar vi för en högre måluppfyllelse och en mer likvärdig skola.
Skolverket, SPSM, Mittuniversitetet och RUC-X är några av de parter vi samarbetar med för att uppnå detta. Vi arbetar för likvärdighet och samma förutsättningar mellan skolorna, då alla elever möts upp i kommunens högstadium. Vi arbetar för bra övergångar och med en reflekterande miljö där alla får möjlighet att utvecklas och nå goda resultat.
Vi jobbar målmedvetet med att utveckla vår undervisning i samtliga verksamheter och basen i detta arbete är kollegialt lärande. Inom våra skolor jobbar vi för att laget är större än jaget. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Samarbetet i arbetslaget bygger på flexibilitet och öppenhet för att lära sig nya saker.
Ditt uppdrag
Vi söker nu en elevhandledare till en elev i F-3. Att vara tydlig och konsekvent och kunna kombinera det med flexibilitet är nyckeln för att lyckas med sitt jobb som elevhandledare.
Meriterande
Det är meriterande om du tidigare har jobbat inom skola eller barnomsorg, men det är inget krav. Erfarenhet av liknande arbete prioriteras.Publiceringsdatum2026-01-15Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, där självständighet, professionell kompetens, samarbetsförmåga och flexibilitet är viktiga egenskaper.
Det är också viktigt att du trivs med att arbeta i team, har ett positivt bemötande, är kommunikativ samt har ett tydligt elevperspektiv i ditt synsättÖvrig information
Vid eventuell intervju, medta belastningsregister. Nordanstigs kommun erbjuder 2000:- i friskvårdsbidrag. Urval och kontakt sker löpande.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Ersättning
