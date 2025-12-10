Elevassistent, vikariat, Anpassad skola
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och trygg elevassistent som vill vara en del av vårt team inom anpassad skola. Hos oss får du arbeta nära elever som behöver stöd för att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Rollen innebär ett nära samarbete med lärare, specialpedagoger och övrig personal, där du är en viktig del i att skapa en trygg och strukturerad lärmiljö. Arbetet kräver ett lugnt bemötande, ett professionellt förhållningssätt och god förmåga att skapa relationer.
I tjänsten ingår att stödja elever under hela skoldagen utifrån deras individuella behov. Du arbetar kontinuerligt med TAKK som kommunikationsstöd och skapar förutsägbarhet. Uppdraget innebär att du bidrar med ett lågaffektivt bemötande i alla situationer, även när elevens skoldag är utmanande. Du bygger relationer som skapar trygghet och tillit, samtidigt som du samarbetar med pedagoger kring planering, anpassningar och uppföljning. Arbetet kan även innebära omvårdnad och praktiska moment samt dokumentation enligt verksamhetens rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom anpassad skola och som har en lugn och stabil personlighet. Du behöver vara trygg i ett lågaffektivt arbetssätt och ha ett tydligt relationellt förhållningssätt där elevens behov och integritet alltid står i centrum. Du har god förmåga att arbeta med tydliggörande pedagogik och kan använda TAKK i det dagliga arbetet.
För rollen krävs B-körkort. Det är meriterande om du har utbildning inom barn och fritid, specialpedagogik, vård och omsorg eller annan relevant inriktning, samt vana av att arbeta både självständigt och i team.
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
