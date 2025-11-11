Elevassistent till Ribbaskolan
2025-11-11
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns?
Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill vara med och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elever i deras skolvardag. Som elevassistent kommer du att:
Stödja en eller flera elever i deras inlärning och sociala situationer.
Vara en trygg vuxen i skolmiljön som bidrar till lugn, struktur och positiva relationer.
Samarbeta nära undervisande lärare och elevhälsoteamet (EHT) för att hitta de bästa vägarna framåt för varje elev.
Du är en viktig del av skolans vardag och bidrar till att skapa en miljö där alla elever kan känna sig trygga, sedda och motiverade att utvecklas.
Om Ribbaskolan
Ribbaskolan ligger i ett område rikt på kultur, fritidsaktiviteter och naturupplevelser - vilket skapar goda förutsättningar för en trivsam och inspirerande skolmiljö.
Vår övertygelse är att en bra skola börjar med personal som:
har goda relationer till eleverna,
samarbetar för att alla ska lyckas, och
har höga förväntningar på att varje elev kan och vill nå sina mål.
Vi arbetar i täta ämnes- och arbetslag där samplanering och tydlighet står i centrum. Dessutom har vi ett bemannat Resurscentrum som erbjuder stöd till elever som behöver ett mindre sammanhang under delar av skoldagen.
Din kompetens och personliga egenskaper
Vi söker dig som:
har lätt för att skapa goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare,
är trygg, tydlig och har förmågan att sätta gränser på ett respektfullt sätt,
har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära andra yrkesgrupper,
är initiativrik och engagerad i det pedagogiska arbetet,
ser elevers olika behov och hjälper dem att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Erfarenhet av arbete i skola eller annan pedagogisk verksamhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg.
Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen till oss
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får vara med och skapa lärglädje varje dag.
Välkommen att söka tjänsten som elevassistent på Ribbaskolan!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
