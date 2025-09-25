Elevassistent till Nybyggeskolan
2025-09-25
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Som elevassistent hos oss får du en nyckelroll i att skapa trygghet och kontinuitet för en elev med särskilda omsorgsbehov, i ett nära samarbete med både skola och vårdnadshavare. Du blir en del av en skola där din kompetens värdesätts och där du får möjlighet att påverka. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
I rollen som elevassistent är ditt främsta uppdrag att ge stöd till en enskild elev med synnedsättning. Du finns med under hela skoldagen, både i teoretiska och praktiska ämnen samt fungerar som ledsagare i olika situationer. Du bidrar till att skapa en trygg och tillgänglig skolmiljö där eleven kan utvecklas och vara delaktig både i undervisning och i det sociala sammanhanget.
Tillsammans med ansvariga lärare anpassar du undervisningen efter elevens behov, exempelvis genom att omvandla material till punktskrift och använda taktila hjälpmedel. Du ger också auditiv information och stöd vid självständigt arbete, hjälper eleven att orientera sig i nya miljöer och bidrar till social delaktighet.
Din kompetens
Vi söker dig med godkänd gymnasial utbildning som har erfarenhet från pedagogisk verksamhet. Du har erfarenhet av elevstöd och tydliggörande pedagogik, samt goda kunskaper att hantera dator, läsplattor och andra tekniska hjälpmedel i det dagliga arbetet. Har du en eftergymnasial utbildning som exempelvis elevassistent, barnskötare eller lärarassistent ser vi det som meriterande för tjänsten.
Du är flexibel, noggrann och engagerad för att skapa bästa förutsättningar för lärande utifrån elevens förutsättningar och behov. Du har ett tydligt elevfokus, förmåga att skapa goda relationer och samarbetar väl med elever, kollegor, vårdnadshavare och skolledning på ett lyhört och konstruktivt sätt. Att vara lugn, trygg och ha ett lågaffektivt bemötande är viktigt i rollen som elevassistent.
Vi erbjuder
Nybyggeskolan är en 7-9 skolan där våra 550 elever och 75 medarbetare är uppdelade i sex arbetslag. Vi har även en anpassad grundskola som har sin egen klassindelning. Utifrån elevens förutsättning skapar vi en god inlärningssituation där alla får komma till tals. Vårt arbetssätt kännetecknas av små undervisningsgrupper som i sin tur skapar goda förutsättningar för individanpassad undervisning.
Nybyggeskolan ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen. Läs gärna mer om oss och vår skola på: https://skola.vasteras.se/grundskolor/nybyggeskolan
(https://skola.vasteras.se/grundskolor/nybyggeskolan)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Detta är en tidsbegränsad anställning som sträcker sig under resterande del av läsåret 2025/2026.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

Detta är en tidsbegränsad anställning som sträcker sig under resterande del av läsåret 2025/2026.

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
