Elevassistent till NTI Gymnasiet Johanneberg
NTI Gymnasiet Macro AB / Barnskötarjobb / Göteborg Visa alla barnskötarjobb i Göteborg
2025-08-08
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
NTI Gymnasiet i Johanneberg är en attraktiv skola med fyra starka program och drygt 450 elever. Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen och sedan flera år arbetar vi med formativ bedömning och kollegialt lärande. Är du genuint nyfiken på elevers potential och drivkrafter? Vill du arbeta i ett dynamiskt klimat där elevperspektivet genomsyrar verksamheten? Då är vi rätt skola för dig.
Vi söker nu en engagerad och pålitlig elevassistent till en elev i årskurs 1 på vårt el- och energiprogram med inriktning IT och nätverksteknik. Eleven har en muskelsjukdom och är rullstolsburen, vilket innebär att du kommer att vara ett viktigt stöd i både det praktiska och sociala under hela skoldagen.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Som elevassistent är du en central del i elevens skolvardag. Du stöttar eleven i undervisningen, i förflyttningar och i praktiska moment, samt bidrar till att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö. Uppdraget sträcker sig över hela läsåret med möjlighet till förlängning. Eftersom eleven inte klarar sig utan assistans är det viktigt att du kan vara på plats varje dag.
Vi söker dig som
Helst är kille (utifrån elevens önskemål).
Har goda sociala färdigheter och är lyhörd för både elevens och gruppens behov.
Är pålitlig, noggrann och ansvarstagande.
Har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer.
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (meriterande men inget krav).
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
En trevlig arbetsmiljö i nära samarbete med engagerade kollegor.
Möjlighet att utvecklas i rollen och inom skolan.
Anställning
Tjänsten är en visstidsanställning på 100 % med start den 18 augusti. Uppdraget gäller läsåret ut med möjlighet till förlängning. Placeringsort är Göteborg.Så ansöker du
Vi behöver din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor är du välkommen att skicka ett mejl till Josefin Claesson, rektor, på josefin.claesson@ntig.se
Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
