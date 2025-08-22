Elevassistent till Katarina södra skola
2025-08-22
Välkommen till oss
Katarina Södra skola är en F-6-skola med ca 540 elever och ligger vid Nytorget på Södermalm, ca 10 minuters promenad från Skanstulls tunnelbanestation.
Vi är en skola med höga förväntningar på både elever och personal och vi har goda studieresultat. Vi ser hela skolan som en lärande organisation där gemensamma fortbildningar, workshops och kollegialt lärande är viktiga delar. Högst upp i skolan har vi ett skolbibliotek som tillsammans med lokalerna för de praktiska och estetiska ämnen bildar en kulturvåning. Vi är också stolta över vår skolmatsal, där vi serveras näringsrik mat. I annexet på skolgården ligger vårt idrottshus med två mindre idrottshallar. Vår fina skolgård inspirerar till mycket lek. Vår skola är den äldsta av östra Södermalms skolor och byggdes redan 1888!
Din roll
Som elevassistent arbetar du med att hjälpa elever som av olika anledningar behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen och i skolans övriga verksamhet. Arbetet syftar till att få eleverna att så långt som möjligt, och utifrån sina egna förutsättningar, utvecklas i enlighet med utbildningens mål.
Tillsammans med lärare och övrig personal på skolan arbetar du för att skapa en utvecklande, meningsfull och positiv miljö för eleverna. Omsorg och tillsyn av elever är andra viktiga delar i uppdraget. Utifrån verksamhetens behov kan arbetet genomföras med enskilda elever eller med en grupp.
Arbetsuppgifterna är varierande, omväxlande och ibland utmanande. Det kan röra sig om att hjälpa eleven att finna ro i sina studier eller vara behjälplig med att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också handla om att stödja eleven i sociala situationer under skoltid, stödja eleven i olika aktiviteter på raster, i omklädningsrum, måltider eller på utflykter, friluftsdagar med mera. Det kan även handla om att hantera individanpassad medicinsk vård/hjälpa elever med genomförande av egenvård
Du har ett nära samarbete med undervisande lärare där du både får instruktioner och samverkar kring hur arbetet ska utföras. Arbetet sker såväl självständigt som tillsammans med andra i personalen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• elevassistentutbildning, barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig alt 3-årigt gymnasium barn och ungdom, önskvärt med påbyggnad för barn med särskilda behov 1,5 år.
erfarenhet att jobba med elever med autism.
• dokumenterad (ange med fördel antal år, ex. 1-års) erfarenhet av arbete som elevassistent inom skolan eller från liknande uppdrag som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,
• erfarenhet av att arbeta med ett lågaffektivt bemötande eller erfarenhet av arbete i grundsärskola
• erfarenhet av arbete med individanpassad medicinsk vård samt erfarenhet av genomförande av egenvård
• god förmåga att uttrycka dig i och göra dig förstådd på svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som vill och kan bygga relationer med elever, tror på att varje elev når sin fulla potential och vill arbeta för att främja deras självständighet. Du är professionell, har gott omdöme och kan sätta gränser. Du är empatisk och använder dig av ett lågaffektivt bemötande av elever.
Arbetet förutsätter att du har tålamod och kan anpassa din kommunikation och förhållningssätt utifrån situationen. Du är trygg, tillitsskapande och inser vikten av att vara en vuxen förebild. Du kan arbeta självständigt och tar initiativ. I ditt samspel med elever och vårdnadshavare är du tydlig och lyhörd för elevernas behov. Du har god förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Intervjuer kommer att ske löpande.
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
