Elevassistent till Astrid Lindgrens skola

Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som elevassistent är du en central person i arbetet med att ge en elev i förskoleklass det särskilda stöd som behövs för en trygg och fungerande skolvardag. Du bidrar både till elevens lärande och till en positiv miljö i gruppen. Uppdraget innebär att du assisterar eleven under hela skoldagen, det vill säga både i skola och på fritids. Du kommer att stötta eleven i olika vardagssituationer under skoldagarna, i undervisningsmoment, inför, under och efter raster, i matsalen inom fritidshemmet, vid förflyttningar samt utflykter.
Dessutom arbetar du nära våra lärare och fungerar som en resurs i klassrummet samtidigt som du ger individuellt stöd till den enskilda eleven. Du arbetar för att skapa en positiv och trygg atmosfär i såväl klassrummet som på skolgården med målet att nå en ökad självständighet hos eleven samt ett minskat behov av stöd från dig som elevassistent. I samverkan med övrig personal på skolan arbetar du för att skapa de bästa förutsättningarna för att elever, vårdnadshavare och kollegor ska trivas och känna sig trygga i skolans verksamhet. I uppdraget kan även arbete på skolans fritidshem ingå.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad elevassistent eller barnskötare och som har erfarenhet av liknande arbete.
* Har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn med autism.
* Har goda kunskaper i att använda bildstöd och samtalskort som pedagogiska verktyg.
* Behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.
Som person ser vi att du är trygg, stabil och positiv. Du är lugn och inlyssnande i mötet med andra och har förmågan att på ett pedagogiskt sätt anpassa såväl ditt bemötande som din kommunikation utifrån mottagarens behov och rådande situation. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen och ser på relationer i sitt rätta perspektiv där du skiljer på det personliga och det professionella. Detta bidrar till att du skapar goda och förtroendefulla relationer till såväl elever som vårdnadshavare och kollegor.
Uppdraget ställer också krav på att du är en person som är trygg med att själv strukturera upp ditt arbete utifrån rådande behov. Samtidigt värdesätter vi en god samarbetsförmåga där du arbetar för att skapa ett öppet och prestigelöst samarbetsklimat där utmaningar kan lösas på ett effektivt sätt och där alla tar ett gemensamt ansvar för det dagliga arbetet men också för verksamhetens utveckling i stort.
