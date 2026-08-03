Elevassistent på Bodaskolan 7-9
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2026-08-03
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Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Övrig information
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Om verksamheten
Bodaskolan är en 7-9 skola med A-resurs, en särskild undervisningsgrupp, knuten till sig. Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga. Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Tjänsten kan innebära att vara stöd i klass, mindre grupp eller att ha särskilt fokus på enskild elev. Som stöd i klass arbetar du för att bidra till god studiero och som pedagogiskt stöd. Som stöd för enskild elev följer du eleven i undervisningen, har ibland enskild undervisning samt följer eleven på raster, i sociala situationer och vid övergångar.
I rollen som elevassistent är du ett gott föredöme och en trygg vuxen, du är aktiv och delaktig i elevens vardag samt bidrar med stabilitet, struktur och rutiner. Ditt förhållningssätt är motiverande och du arbetar med stort elevinflytande för att ge eleven möjlighet att utvecklas.Kvalifikationer
Du som söker har relevant gymnasiekompetens, till exempel barn- och fritid, elevassistentutbildning alternativt stödpedagogsexamen eller socialpedagogsexamen från folkhögskola eller yrkeshögskola. För tjänsten är det meriterande om du har kunskap och erfarenhet av NPF, lågaffektivt bemötande och arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap, ser möjligheter och utgår från elevens styrkor. Du är flexibel, kreativ, strukturerad och gillar utmaningar. Du har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har goda kunskaper i att genomföra anpassningar för elever i behov av stöd samt är flexibel inför alla kortsiktiga och långsiktiga förändringar som är en del av det pedagogiska arbetet.
Hos oss är gruppdynamiken viktig och uppdraget är krävande. Därför ser vi att du är en ansvarstagande och trygg elevassistent med ett positivt förhållningssätt och med en god kommunikativ förmåga. Du har även ett gott bemötande och har lätt för att skapa relationer med elev, vårdnadshavare och kollegor.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:213". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Henrik Lannö henrik.lanno@boras.se 0734327694 Jobbnummer
10018695