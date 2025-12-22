Elevassistent, Centrala grundskoleområdet
2025-12-22
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
I Sandvikens kommunala grundskolor gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
• egen arbetsdator
• digital lärplattform
• digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
• möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
• friskvårdsbidrag
• Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Dessutom får du ta del av ett strukturerat förvaltningsgemensamt värdegrundsarbete och du får arbeta i en lagom stor kommun där du är delaktig i besluten.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu två elevassistenter till Centrala grundskoleområdet, varav en till Årsunda skola och en till Sandbacka skola.
Årsunda skola är en nyrenoverad F-6 skola som ligger vackert vid Storsjön som skolan utnyttjar i undervisningen samt närheten till naturen.
Sandbacka skola ligger centralt i Sandviken och har nära till det mesta. Inom skolans område finns tillgång till rörelserum och närhet till Kulturcentrum samt Parkbadet.
Arbetet som elevassistent innebär att vara ett stöd för elever under skoldagen och i fritidsverksamheten - ett spännande och inspirerande arbete! Du är ett viktigt stöd i elevernas vardag och arbetar aktivt för att främja både lärande och social utveckling. Målet är att skapa en trygg och utvecklande skolmiljö. Arbetet sker i nära samarbete med lärare, fritidhemspersonal och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Låter någon av de här tjänsterna intressant? Vi söker dig som känner igen dig i följande:
• Du har en gymnasieexamen
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• Du är ansvarsfull, lugn, trygg och har ett tydligt förhållningssätt.
• Du har förmågan att utgå ifrån varje elevs behov och förutsättningar.
• Du har lätt för att samarbeta och skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Tar egna initiativ, är engagerad både socialt och pedagogiskt.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete inom skolan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet.
ÖVRIGT
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Sandvikens kommun, Grundskola

Kontakt
Biträdande rektor
Line Dovebris line.dovebris@edu.sandviken.se 026-241959
