Elevassistent, Centrala grundskoleområdet
Sandvikens kommun, Grundskola / Pedagogjobb / Sandviken Visa alla pedagogjobb i Sandviken
2026-05-28
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Grundskola i Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
I Sandvikens kommunala grundskolor arbetar vi i en kultur där samarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Här skapas en trygg och stödjande miljö med höga förväntningar, vilket ger elever goda möjligheter att nå sina mål. Digital utveckling har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och varje elev har tillgång till en egen dator som stöd i undervisningen. Vår gemensamma värdegrund och en organisation med nära beslutsvägar bidrar till delaktighet, tydlighet och goda möjligheter till utveckling.
Centrala grundskoleområdet söker nu elevassistenter till följande skolor;
Västanbyns skola som är en f-3 skola med ca 170 elever som ligger i norra utkanten av Sandviken, nära naturområdet Högbo bruk. Skolan kännetecknas av ett starkt trygghetsarbete samt kunnig och engagerad personal.
Sandbacka skola som är en F-2 skola med strax under 100 elever som kännetecknas av en familjär anda. Skolbyggnaden är en vacker renoverad äldre byggnad centralt placerad i Sandviken.
Kungsgårdens skola som ligger 8 km väster om Sandviken och är en f-5 skola. Skolan ligger nära naturen med gångavstånd till Storsjön vilket vi utnyttjar både i undervisningen och för uteaktiviteter.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du nära enskilda elever och elevgrupper som är i behov av särskilt stöd under skoldagen. I uppdraget ingår även arbete i fritidsverksamheten. Du är ett viktigt stöd i elevernas vardag och arbetar aktivt för att främja både lärande och social utveckling. Målet är att skapa en trygg och utvecklande skolmiljö. Arbetet sker i nära samarbete med lärare, fritidshemspersonal och vårdnadshavare.
Du bidrar genom att:
* Stötta eleverna i undervisningen och under fritidsaktiviteter
* Arbeta med tydliggörande pedagogik på grupp- och individnivå
* Använda bildstöd och digitala verktyg för att förklara och kommunicera
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela kunskap och erfarenheter med kollegor
* Skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö
* Vara lyhörda för varje elevs behov
* Arbeta lösningsfokuserat och med stort engagemangKvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och har lätt för att skapa förtroende. Du möter varje elev med respekt och anpassar ditt stöd efter behov och dagsform. Du ser vad som behöver göras och tar initiativ för att skapa en fungerande vardag. Genom ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare bidrar du till en trygg och utvecklande lärmiljö.
För uppdraget krävs:
* Gymnasieexamen
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Erfarenhet av och/eller pedagogisk utbildning för arbete med elever i behov av särskilt stöd är meriterande. Det är även en fördel med IT-kompetens och erfarenhet av att använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens Kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Linnea Ericson linnea.olofsson@edu.sandviken.se 0290-64 48 26 Jobbnummer
9934647