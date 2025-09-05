Elevassistent, Carlshöjdsskolan
Carlshöjdsskolan ligger i ett lugnt område, nära skog och grönområden.
Alla elever får utbildning i friluftsliv. Skolan är en mångkulturell F-6 grundskola och anpassad grundskola. Den är välutrustad och handikappanpassad. Här går ungefär 400 elever och personalen är indelade i sex arbetslag. Våra välutbildade och engagerade lärare jobbar för att alla elever ska trivas på skolan och lyckas med studierna.
Vill du vara med och skapa lärglädje på Carlshöjdskolan? Nu söker vi en elevassistent till vår skola!Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som nära stöd till en elev både i klass och när eleven behöver gå iväg för att få möjlighet att arbeta enskilt. Du kommer även arbeta i vår fritidsverksamhet på eftermiddagarna. Det innebär att du samarbetar med lärarna och deltar i undervisningen för att utmana och stödja eleven/eleverna för att stärka förutsättningarna att möta framtidens utmaningar och möjligheter.
Om dig
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning. Du har erfarenhet av arbete inom skola och har har även arbetat med barn med funktionsnedsättning, t.ex. NFF, NEP, DLD och IF.
Du är en trygg och tydlig vuxen med förmåga att knyta an till elever och skapa en säker skolmiljö. Du är flexibel, strukturerad och trivs med att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. God samarbetsförmåga, lyhördhet och professionellt bemötande gentemot elever, anhöriga och kollegor är viktiga egenskaper. Vi söker en engagerad person som delar våra värderingar, vill bidra till ständiga förbättringar och nå uppsatta mål. Personlig lämplighet kommer att väga tungt.
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2025-11-03.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
