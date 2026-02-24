Elevassistent, Carlshöjdsskolan
Umeå kommun, Utbildning, Grundskola, Carlshöjdsskolan / Barnskötarjobb / Umeå Visa alla barnskötarjobb i Umeå
Carlshöjdsskolan ligger i ett lugnt område, nära skog och grönområden.
Alla elever får utbildning i friluftsliv. Skolan är en mångkulturell F-6 grundskola och anpassad grundskola. Den är välutrustad och handikappanpassad. Här går ungefär 400 elever och personalen är indelade i sex arbetslag. Våra välutbildade och engagerade lärare jobbar för att alla elever ska trivas på skolan och lyckas med studierna.
Vill du vara med och skapa lärglädje på Carlshöjdskolan? Nu söker vi en vikarierande elevassistent till vår skola!Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som elevassistent ger du individuellt stöd till elever i deras lärande utifrån givna instruktioner och bidrar till en trygg och inkluderande lärmiljö. Du samarbetar med lärare och övrig personal kring elevens behov och stöttar elever i struktur, fokus och delaktighet i undervisningen. I rollen ingår även att vara ett vuxenstöd i skolans vardag och vid behov medverka under raster eller andra aktiviteter. Arbetsuppgifterna anpassas efter verksamhetens och elevernas behov.
Om dig
Du är en trygg och tydlig vuxen med förmåga att knyta an till elever och skapa en säker skolmiljö. Du är flexibel, strukturerad och trivs med att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. God samarbetsförmåga, lyhördhet och professionellt bemötande gentemot elever, anhöriga och kollegor är viktiga egenskaper. Vi söker en engagerad person som delar våra värderingar, vill bidra till ständiga förbättringar och nå uppsatta mål. Personlig lämplighet kommer att väga tungt.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av arbete med barn med NEP, IF och/eller NPF
Mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
Giltigt utdrag ur belastningsregister, till följd av lagen om lämplighetskontroll
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat, deltid 50%, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-06-10.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/149". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Utbildning, Grundskola, Carlshöjdsskolan Kontakt
Jenny Holmgren, rektor 090-164784 Jobbnummer
9760962