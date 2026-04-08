Elevassistent
Det här blir du en del av
Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna lärarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?
Det här erbjuder vi dig
Arbetet är en visstidstjänst på deltid som elevassistent på Praktiska Gymnasiet Skellefteå. Du kommer att stödja elev i behov av att ha en vuxen nära i relationer med andra elever och vuxna. Du motiverar eleven till studier för att eleven ska lyckas. Du samarbetar med övriga i personalen för elevens skull.
Det här söker vi
• Utbildning och erfarenhet som elevassistent/lärare/stödpedagog i skola
• Van att ta eget ansvar och arbeta självständigt, men även samarbeta med kollegor.
• Ledaregenskaper och ha lätt att motivera andra människor samt har en positiv inställning
• Förmåga att skapa goda relationer med ungdomar och kollegor, samt samverka utanför skolan.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: efter överenskommelse under VT26Placeringsort: SkellefteåAnställningsform: deltid ca 75% mån-fredag, visstidsanställning terminen ut men kan bli förlängning kommande läsår.Sista dag att ansöka är 26/4-26. Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Carina Berggren, rektor, 0760-188114, carina.berggren@praktiska.se
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Belastningsregister från polisen behöver visas vid anställning.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
