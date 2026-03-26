Elevassistent
Helsingborgs kommun / Barnskötarjobb / Helsingborg Visa alla barnskötarjobb i Helsingborg
2026-03-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Är du den som tillsammans med övriga på skolan kommer skapar möjligheter och göra skillnad för våra elever varje dag? Är du en person som gillar arbete i team där elevernas lärande, mående och utveckling alltid står i fokus? Om detta är fallet tycker vi att du ska skicka in din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Drottninghögsskolan är en F-6 skola med ca 300 elever där majoriteten av våra elever har annat modersmål än svenska. Vi lägger stor vikt vid att alla elever utvecklar ett rikt språk för att nå sina mål, därför arbetar vi språkutvecklande under hela barnets skoldag. Tillsammans utvecklas vi för att se till att alla elever blir duktiga läsare. Drottninghögsskolan ska vara den bästa skolan för varje elev.
Vi har ett talessätt: "Träning gör mej smartare" med aktiv satsning på hälsoarbetet för elever och personal. Vi tror på att ge eleverna verktygen de behöver för att utveckla sina förmågor i skolan och för framtiden. Det synliggörs bland annat genom Pulsglädje, rastaktiviteter och brain breaks under lektionerna. Vi har skapat en miljö som ska inspirera alla till att lära på sitt sätt. Stadsmiljön och vår natur är också viktiga lärmiljöer i undervisningen. Utifrån forskning och beprövad erfarenhet utvecklar vi elevernas utbildning på vårt sätt.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har stor erfarenhet av arbete med elever i NPF-svårigheter. Även stor erfarenhet av arbete med elever som är i sociala svårigheter och som kämpar med traumatiska upplevelser är av stor vikt. Vi söker dig som har det tränade ögat för att upptäcka triggers i situationer och förmågan att avstyra affekter. Tjänstens huvuduppdrag innefattar att hjälpa elev under hela skoldagen, att vara elevens "Hjälp-jag" och ligga steget före med att hjälpa eleven reglera sina känslor. Du kommer ha ansvaret för att elevens dag ska bli så bra som möjligt där du behöver ha daglig kommunikation med vårdnadshavare och kollegorna kring elevens mående och behov. Du kommer ha en viktig roll i skolans arbete med trygghet och trivsel och under skoldagen stöjer du arbetet i klassrummet och ute på raster. Som medarbetare på Drottninghögsskolan arbetar du med hela människan och genom ditt relationella sätt att vara skapar du förutsättningar för våra elever att växa i sitt kunnande och som individer. Samarbeta och samspel med all personal och ledning på skolan ingår. I tjänsten ingår arbete på fritidshemmet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet och utbildning inom arbete med barn i NPF-problematik och som har erfarenhet av arbete med barn/elever i trauma och som är i sociala svårigheter. Du är bra på att samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare och har förmågan att skapa trygghet. Som person ser vi att du är flexibel, nyfiken och lyhörd. och kan ta egna initiativ. Du är nytänkande och motiveras av att utveckla pedagogiken och stödet till eleverna du arbetar närmast. Du har förmågan att läsa av signaler i den sociala kontexten eleverna befinner sig i och ligger steget före.Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom fritidshemmet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Antal tjänster: 2 Så ansöker du
Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Blåkullagatan 9 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG
Helsingborgs stad
Bitr rektor
Emma Cronemark emma.cronemark@helsingborg.se
9822289