Elevassistent
Sunne kommun, Lärande och utbildning / Barnskötarjobb / Sunne Visa alla barnskötarjobb i Sunne
2026-01-21
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sunne kommun, Lärande och utbildning i Sunne
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
Beskrivning:
Vi söker en engagerad elevassistent till Östra skolan.
Solbacka skolområde är ett mångkulturellt område och vi arbetar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. På våra skolor är värdegrundsarbete i ständigt fokus och en naturlig del av vårt dagliga arbete. Vi utgår från våra värdeord: respekt, utveckling och professionalism. Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du med att regelbundet stödja och följa elev under dennes skoldag, så väl i klassrumssituationer, på raster och i fritidshemmet samt bidra till att vägleda eleven i det långsiktiga arbetet att uppnå skolans sociala som kunskapsmässiga mål.
Du kommer att samarbeta med elevens mentor, rektor och elevhälsan och vara delaktig i planeringen runt elevens skoldag och anpassa undervisningen utifrån dennes behov. Du är med och skapar en trygg grund och goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande. Du gillar att leka, leda lek, vara noggrann med schema, regler och rutiner du gillar rörelse och natur.
Kvalifikationer:
Du som söker har minst treårig gymnasieutbildning med pedagogisk inriktning eller några års
arbetslivserfarenhet av arbete med elever med särskilda behov. Det är meriterande om du är utbildad elevassistent. Du har kompetens och erfarenhet inom bemötande av elever inom Anpassad grundskola (tidigare kallad grundsärskola), NPF och lågaffektivt bemötande. Det är viktigt att du har en professionell hållning gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. För att lyckas i arbetet krävs god samarbetsförmåga och ett intresse av att bygga relationer. Är du även flexibel inför alla vardagliga och långsiktiga förändringar som är en del av arbetet tror vi att du kan passa för uppdrag i våra grundskolor!
Villkor:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Om du erbjuds anställning inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/18". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne kommun
(org.nr 212000-1843) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sunne kommun, Lärande och utbildning Kontakt
Sara Alwan, rektor 0565-16076 Jobbnummer
9697450