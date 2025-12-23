Elektronikmontör till Kitron
NearYou Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Jönköping
2025-12-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Jönköping
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Kitron is a leading Scandinavian Electronics Manufacturing Services (EMS) company, delivering full range of services within the entire value chain of electronics production, including development and design, industrialisation and manufacturing, as well as product upgrades and service/repairs. They operate in Norway, Sweden, Denmark, Lithuania, Germany, Poland, the Czech Republic, India, China, Malaysia and the United States.
With about 2500 highly skilled employees, they manufacture and deliver anything from fully assembled electronic circuit boards to complete end products for customers globally.
If you're ready to explore limitless opportunities and help world-class customers succeed, join our team.
Tjänstebeskrivning
Som Elektronikmontör är du en del av ett team som har till uppgift att producera produkter till olika kunder. Som Elektronikmontör kan du få arbeta med olika arbetsuppgifter som exempelvis montering, testning eller lödning.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
• Lödning
• Avsyning
• Montering
• Operatör vid ytmonteringslina
• Testning
Uppdraget är förlagt på heltid med placering i Jönköping, och kan inkludera både dag- och skiftarbete. Detta innebär att du behöver vara flexibel kring arbetstider.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en utbildning inom elektronik/teknik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom elektronik, mekanik eller mekatronik. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som operatör på en ytmonteringslina, eller med lödning, montering eller avsyning.
Som person tror vi att du är noggrann, ansvarstagande och fingerflink. Vidare bör du tycka om att arbeta systematiskt och strukturerat, samtidigt som du är kvalitetsmedveten. Du har en god kommunikationsförmåga och samarbetar väl med andra.
Låter detta intressant?
Ansökan sker på www.nearyou.se,
tryck på annonsens ansök-knapp och följ instruktionerna. Urval sker löpande, så missa inte chansen - ansök redan idag!
Om NearYou
Speed Competence blir en del av NearYou!
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9615". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Arbetsplats
NearYou Jobbnummer
9663431