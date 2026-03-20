Elektronikmontör - Kungsängen
Är du vass på elektrisk montering och kablage? Här väntar spännande tekniska utmaningar!
Om företaget:DeltaNordic är en svensk leverantör av avancerade elektriska och elektroniska system, med verksamhet i Europa och Asien. Företaget har produktionsanläggningar i Örnsköldsvik, Kungsängen och Nanjing, Kina. DeltaNordic erbjuder lösningar som sträcker sig från enstaka enheter till serietillverkning och betjänar branscher som försvar och säkerhet, energi, miljö, infrastruktur, IT, hissar, marin, gruvdrift, förpackning och råvaror.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Tjänsten innebär att arbeta med elektrisk montering av kablage och komponenter, främst i apparatskåp och liknande system. Arbetet utförs enligt ritningar och specifikationer, där noggrannhet och kvalitetssäkring är en central del av processen.
Du kommer att få en gedigen introduktion med stöd från erfarna kollegor och en mentor för att snabbt komma in i arbetet. Dessutom finns stora möjligheter till kompetensutveckling och utbildning inom nya komponenter och elprodukter.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från tillverkningsbranschen, gärna inom elmontering, elskåpsbyggnation eller automation
Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och självständigt
God förståelse för ritningsläsning och elscheman är meriterande
Flytande i både tal och skrift i svenska
Tidigare erfarenhet av arbete med elmontering, apparatskåp, testning eller provning av automationslösningar är meriterande. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är noggrann och strukturerad. Du trivs i en teknisk miljö och har en lösningsorienterad inställning till problemlösning.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar DeltaNordic med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kristina Maksimovic på kristina@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 1765". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta
)
118 74 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
COO
Biljana Cvetkovic biljana.cvetkovic@kraftsam.se 0707423922
