Elektronikkonstruktör
NDP IT AB / Elektronikjobb / Karlskoga Visa alla elektronikjobb i Karlskoga
2025-09-25
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Karlskoga
, Arboga
, Motala
, Finspång
, Mjölby
eller i hela Sverige
Vi söker nu en elektronikkonstruktör för utveckling av avancerade system för både civila och försvarsrelaterade tillämpningar. Här får du möjlighet att arbeta med tekniska lösningar i teknikens framkant - från krav till färdig produkt - och bidra till produkter som måste fungera i tuffa miljöer med höga krav på tillförlitlighet.
Om uppdraget:
Som konstruktör kommer du att arbeta med utveckling och konstruktion av både digital och analog elektronik inom flera applikationsområden - från vapensystem till övervaknings- och säkerhetslösningar. Du ingår i en sektion med hög teknisk kompetens och arbetar i projektform tillsammans med systemutvecklare, mekanikkonstruktörer och mjukvaruutvecklare. Uppgifterna sträcker sig över hela utvecklingskedjan - från kravhantering till verifiering - med god möjlighet att påverka din tekniska inriktning.
Du kommer att arbeta med:
Elektronikkonstruktion - både analog och digital
FPGA-konstruktion
Kravhantering, design och dokumentation
Analys och felsökning
Stöd vid test och verifiering
Samverkan över flera teknikdiscipliner
För att lyckas i uppdraget ser vi att du har:
• Erfarenhet av hårdvarukonstruktion (analog och digital)
• Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik eller motsvarande
• God praktisk förståelse för systemteknik, elektronik och mätteknik
• Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt i tekniskt komplexa projekt
• Hårdvarunära programmering i C/C++
Erfarenhet av Mentor Graphics-verktyg och kunskaper i VHDL för konstruktion av programmerbara kretsar är meriterande
Vi söker dig som är initiativtagande, kvalitetsmedveten och positiv inför varierande arbetsuppgifter. Du trivs med att samarbeta tvärfunktionellt och kommunicerar väl i tekniska sammanhang.
Övrig information
Arbetsplats: På plats i Karlskoga
Säkerhetsklassning: Uppdraget kräver godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Resor: Kan förekomma, både nationellt och internationellt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektronikkonstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9527352