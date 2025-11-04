Elektriker Installation
Futuria People AB / Installationselektrikerjobb / Boden Visa alla installationselektrikerjobb i Boden
2025-11-04
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
Vill du ha ett fritt och omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik? Som elektriker hos vår kund får du ta ansvar för spännande installations- och serviceuppdrag över hela Norrbotten!
Som elektriker arbetar du med installationer, felsökning och serviceuppdrag främst inom industrin, nyproduktion och för kommunala beställare. Du utgår från Boden, men arbetar runt omkring Norrbotten.
Arbetet är varierande och ger dig stort eget ansvar i ett team där kvalitet, punktlighet och flexibilitet alltid står i fokus.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund. Publiceringsdatum2025-11-04Om företaget
Kund grundades 2013 och har idag drygt 20 anställda. De jobbar mot både privatpersoner, företag och kommuner, och är en aktiv aktör i samhällsutvecklingen i norra Sverige. Sedan 2023 är de en del av Hjo Installation - en svensk installationskoncern med specialistbolag inom el, VS och ventilation.
Som komplett elfirma utför de alla typer av elinstallationer med modern teknik och kompetenta elektriker - oavsett om det handlar om el, larm, data eller villainstallationer.
Du erbjuds
En stabil arbetsgivare med god lönsamhet och stark framtidstro
Möjlighet att påverka och utveckla ditt eget arbete
Kollektivavtal och bra villkor
Ändamålsenliga verktyg, moderna fordon och kvalitativa arbetskläder
En del av Hjo Installation - med gemensamma resurser, samarbeten och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag
Förmånsbil
Om dig
Vi söker dig som kan få lampor att lysa och säkringar att hålla sig lugna! Du har ett ECY-certifikat, minst två års erfarenhet av elinstallation och ett B-körkort som tar dig dit spänningen finns
Övrig information
Placering: Du utgår från Boden eller närliggande ort, men arbetar runt i Norrbotten!
Arbetstid: Heltid, vardagar
Omfattning: 100%
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning via direktrekrytering
Vill du bli en del av ett växande företag med stark framtidstro och ett engagerat team? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Futuria People är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning. Finalister i kategorin Årets Raket bland Rekryteringsföretag 2025 och Utnämnda till Årets Rekryteringsföretag 2022 i Sverige på branschens gala Recruitment Awards. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507) Arbetsplats
Futuria People Kontakt
Ebba Strömberg ebba.stromberg@futuriapeople.se Jobbnummer
9588564