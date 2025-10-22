Elektriker
2025-10-22
Vi behöver förstärka vårt team i Västerås med en elektriker
Om rollen
I rollen som elektriker ska du kunna arbeta självständigt mot våra kunder i bygg- och anläggningsbranschen. I huvudsak sätter du upp tillfällig el på nyetablerade byggarbetsplatser samt montage av belysning, passersystem och larmanläggningar. I uppdraget ingår även felsökning, reparation och underhåll av våra installationer på byggarbetsplatserna. Utöver det kommer du vid behov att arbeta med reparation och underhåll av vårt el-materiel på verkstaden tillsammans med övriga kollegor.
Om dig
Vi söker dig som har jobbat minst tre år inom yrket och som trivs med en omväxlande vardag med mycket kundkontakt och eget ansvar. Förutom välutvecklade praktiska kunskaper har du en god förståelse för elsäkerhet samt förstår vikten av att dokumentera ditt arbete.
Du är en noggrann person med yrkesstolthet och du har minst gymnasiekompetens.
Vidare är du en lagspelare som har lätt för att skapa kontakt och är nyfiken på både människor och att ta till dig ny kunskap. Du förväntas leverera service och hög kvalitet i ditt arbete och rollen ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt och en förmåga att se vad som behöver göras och prioritera därefter.
B-körkort är ett krav. Dagliga resor kan förekomma.
Ansökan och kontakt
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Daniel Miråå, distriktschef, på daniel.miraa@lambertsson.com
eller Paula Mendoza, HR-koordinator, på paula.mendoza@lambertsson.com
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Om Lambertsson
Lambertsson är det personliga företaget där människan är i fokus. För oss är det viktigt att vara delaktiga, ha möjlighet att påverka och utvecklas på jobbet. Vi erbjuder en trygg anställning i en organisation som förenar det lilla företagets dynamik med det stora företagets resurser och möjligheter.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
