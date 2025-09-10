Elektriker
Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har - om och om igen.Ragn-Sells Treatment & Detox söker 3 st elektriker med huvudsakligt arbete på Högbytorp.
Om arbetet
Tjänsten kommer att tillhöra avdelning Fastighet & Underhåll men utföra arbeten på Högbytorp, Brista och Brännbacken. Du kommer till största delen att arbeta med diverse servicearbeten på våra produktionsutrustningar och fastigheter. Även utveckling av anläggningarnas infrastruktur som kraftnät, fiber och koppar nät m.m. är en del av vardagen. Till viss del kan även vissa fastighetsskötarjobb förekomma som tex skruva upp hyllor, övervaka ventilationsanläggningar m.m. Vi strävar alltid efter att leverera högkvalitativa lösningar till våra kunder och värdesätter kreativitet, teamwork och professionell utveckling.
Vad vi erbjuder dig
• Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
• En trevlig arbetsplats med bra och kompetenta kollegor
• Anställningsvillkor med marknadsanpassade löner, kollektivavtal, pension, utvecklingsmöjligheter, friskvårdsbidrag osv.
• Kompetensutvecklingsmöjligheter genom vår egen Akademi. Publiceringsdatum2025-09-10Profil
Vi önskar att du har tidigare yrkeserfarenhet som är lämplig för tjänsten. Vi förutsätter också att du har elektrikerutbildning eller likvärdig utbildning. Du bör ha ECY-certifikat samt B-körkort.
Vi ser att du kan arbeta självständigt såväl som i team. Som person är du lyhörd, trevlig och driven. Du har god känsla för felsökning, reparationer och installationer och uppskattar utmaningar i arbetet.
Ansökan och kontakt
Du söker denna tjänst genom knappen Ansök där du registrerar ditt CV och personliga brev. Observera att urval sker löpande där tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är den den 21 september 2025.
Har du frågor så kontakta Avdelningschef Kent Rubensson på kent.rubensson@ragnsells.com
.
Välkommen med din ansökan!
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland. Ersättning
