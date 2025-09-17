Electrical Designer
2025-09-17
VAD DU BLIR EN DEL AV?
För MacGregors räkning söker Talangjägarna en Electrical Designer. MacGregor är en världsledande leverantör av last- och godshanteringsutrustning med en stark portfölj av produkter, tjänster och lösningar. Deras syfte är att möjliggöra hållbara globala marina operationer genom att maximera effektiviteten inom last- och godshantering. De har cirka 1800 anställda i Sverige och är verksamma i 31 länder. MacGregors vision är "Att skapa värde för livet." De är en familj av innovatörer, som driver branschen framåt med nya innovationer och kommer att fortsätta skapa lösningar för sina kunders föränderliga behov.
MacGregors lösningar och produkter används ombord på fartyg med lång livslängd, i genomsnitt över 20 år. De vill finnas där för sina kunder under varje skede i deras fartygs livslängd. Genom sina globala tjänster säkerställer de att dessa fartyg opererar säkert och uppfyller både nuvarande och framtida krav.
OM TJÄNSTEN
MacGregor söker en Electrical Designer som kommer att ansvara för att designa kranens elsystem, i moduler som kan återanvändas mellan olika krantyper.
Du kommer att vara kontaktperson för leverantörer av elektrisk utrustning samt underleverantörer och i samarbete med inköpsavdelningen hitta kostnadseffektiva lösningar.
Kortfattat kommer dina och ditt teams uppgifter att vara:
* Utföra elsystemdesign enligt gällande regler och föreskrifter
* Utföra hårdvarudesign för elsystem med hjälp av 3D CAD-programvara
* Lagra och underhålla elritningar och komponentdatablad i ritningsversionssystemet och PLM-systemet
* Utveckla och underhålla elsystemmoduler
* Hantera FAT-, SAT- och testprotokoll för elsystemen
* Delta i FoU-projekt
* Hantera elsystemrelaterade frågor från eftermarknad, produktion, driftsättning och kunder
* Delta vid krandriftsättning eller felsökning på plats vid behov
VARFÖR DEN HÄR ROLLEN?
Denna tjänst är en unik möjlighet för dig som vill arbeta med världsledande aktörer inom marina fartyg. I denna tjänst erbjuder MacGregor dig möjligheten att resa både inrikes och utrikes, för att vidare utveckla produktionen. Dessutom får du arbeta med ny teknik och avancerade system, vilket gör att du kan bygga vidare på din tekniska utveckling.
VEM ÄR DU?
För denna tjänst söker MacGregor dig som har läst minst en treårig teknisk utbildning inom elektroteknik eller motsvarande. De söker en person med förmåga att driva arbetet framåt genom att proaktivt söka information och etablera de kontaktytor som krävs för uppgiften. Du bör ha en god förmåga att samarbeta och kommunicera med både kollegor, leverantörer och kunder samt agera lyhört i situationer som kräver det. En stor del av kommunikationen sker både på svenska och engelska, därav ser MacGregor att du behärska båda språken både i tal och skrift. Det är ett plus om du har ett intresse för marina fartyg och tycker om att resa.
TEKNISK KOMPETENS
För denna roll krävs god kunskap inom 2D och 3D-ritningar samt kunskap inom något CAD-verktyg. Det ses som meriterade med erfarenhet av Inventor.
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Lön: Fast lön
Ort: Örnsköldsvik
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Om vi inte kontaktat dig inom två veckor från det att du skickade in din ansökan har vi valt att gå vidare med andra kandidater för denna tjänst.
Vid frågor, kontakta Julia Bergqvist på julia.bergqvist@talangjagarna.se
Välkommen med din ansökan!
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Detta är ett heltidsjobb.
Talangjägarna Sverige AB
(org.nr 556769-6959), https://www.talangjagarna.se
Talangjägarna
9513370