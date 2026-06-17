El-montör
Wikan Personal AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Olofström Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Olofström
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Olofström
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Vi söker en montör till ett långsiktigt uppdrag på dagtid. Tjänsten erbjuder arbete i en modern produktionsmiljö där du får vara med och tillverka produkter som spelar en viktig roll i samhällets energiförsörjning.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som montör arbetar du med att sätta samman både mekaniska och elektriska komponenter utifrån instruktioner, ritningar samt krets- och enlinjescheman. Arbetet är praktiskt och varierande, och du bidrar till att säkerställa att kundorder färdigställs i tid med hög kvalitet och säkerhet.
Du samarbetar dagligen med andra montörer och olika funktioner inom produktionen och rapporterar till produktionschef. Vid behov kan även andra uppgifter inom produktionen förekomma.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom el och/eller arbetslivserfarenhet inom el. Du har tidigare erfarenhet av praktiskt arbete, exempelvis montering eller byggnation utifrån ritningar, och är van vid att arbeta med olika typer av verktyg. Du känner dig trygg i att läsa och tolka tekniska ritningar. Du bör ha grundläggande kunskaper om elscheman.
Du som söker bör ha goda kunskaper inom el. Har du erfarenhet av likande arbete är det meriterande. B-körkort och goda kunskaper i svenska är ett krav.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och har ett starkt kvalitetstänk. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar till ett gott samarbete i teamet. Samtidigt är du lösningsfokuserad och uppskattar en strukturerad arbetsmiljö nära produktionen.
Information och kontakt
För mer information kontakta rekryteringskonsult Emma Moding 0731-521703.
Ansökningar tas endast emot via vår hemsida www.wikan.se
Välkommen att söka tjänsten snarast då vi har löpande urval, senaste ansökningsdag är 5/7.
Tjänsten är en hyrrekrytering, dvs att du först är anställd hos Wikan Personal innan du förväntas övergå i anställning hos kunden.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Saltsjöbadvägen 1a (visa karta
)
371 56 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Sydost Kontakt
Emma Moding +46 455 61 27 03 Jobbnummer
9967868