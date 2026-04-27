Ekonomirådgivare lantbruk
HIR Skåne AB / Organisationsutvecklarjobb / Lomma Visa alla organisationsutvecklarjobb i Lomma
2026-04-27
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HIR Skåne AB i Lomma
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära företagare i en av Sveriges viktigaste näringar och samtidigt utvecklas i en roll där du får påverka på riktigt? Nu söker vi en ekonomirådgivare som vill stärka skånskt lantbruk.
Efterfrågan på våra tjänster växer och vi behöver dig som vill kombinera ekonomi, affärsutveckling och rådgivning i ett varierat och stimulerande arbete. Vi är ett gäng på ca 30 medarbetare som arbetar med allt ifrån marknadsbevakning, redovisning, generationsskifte, företagsekonomi samt till viss del juridik. Hos oss får du en roll där du arbetar nära våra kunder och bidrar till deras långsiktiga lönsamhet och utveckling.
Om rollen
Som ekonomirådgivare hos oss arbetar du med en bredd av frågor inom ekonomi och till viss del juridik. Rollen formas delvis efter din kompetens och dina intressen.
Du kommer bland annat att:
Stötta lantbruksföretagare i ekonomiska beslut
Arbeta med rådgivning kopplat till lönsamhet, investeringar och utveckling
Delta i affärsnära dialoger
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för produktionslantbruk eller hortikultur, kombinerat med en stark ekonomisk förståelse. Du är nyfiken, engagerad och trivs i en roll där du får arbeta nära människor och verksamheter.
Vi ser gärna att du har relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet. Har du dessutom kunskap inom eller intresse för juridik eller egen erfarenhet av att driva företag är det meriterande.
Vi erbjuder
En tillsvidaretjänst i en växande verksamhet
En heltidstjänst eller en deltidstjänst enligt överenskommelse
Möjlighet att påverka din egen roll och utveckling
Flexibel placeringsort - tjänsten kan utgå från något av våra fem kontor
Låter det som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan senast 24 maj 2026.
Om HIR Skåne
HIR Skåne är ett oberoende rådgivningsföretag. Hos oss finns samlad kompetens inom lantbruk och hortikultur, med flerårig erfarenhet av att arbeta nära företagare och deras verkliga förutsättningar.
Vår verksamhet bygger på personlig rådgivning och affärsnära dialoger där målet är att bidra till långsiktigt lönsamma företag. Som kunskapsorganisation har vi ett tydligt fokus på att omsätta kunskap till praktisk nytta och utveckla svenskt lantbruk genom rådgivning som gör skillnad i vardagen.
Praktisk information
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Placeringsort: På något av våra kontor i Borgeby, Skepparslöv, Hörby, Borrby eller Munka Ljungby
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande så skicka in din ansökan omgående, dock senast den 24 maj.
Frågor om tjänsten?
Olof Wassberg affärsområdesansvarig, 0708-161025 olof.wassberg@hushallningssallskapet.se
Facklig representant, Bengt Jönsson, 010-476 22 20, bengt.jonsson@hushallningssallskapet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HIR Skåne AB
(org.nr 556780-9891), https://hushallningssallskapet.se/hir-skane/ Jobbnummer
9878695