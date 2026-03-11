Ekonomichef
Är du den ekonomichef som Katrineholms kommun söker? Vill du vara med och forma och utveckla ekonomiavdelningens framtid i linje med kommunens vision Stolt, Smart och Kraftfull? Då kan detta vara spännande läsning för dig!
Kommunledningsförvaltningen har till uppgift att bistå kommunstyrelsen i dess funktioner. Vårt uppdrag är att, effektivt och samordnat, ge strategisk och operativ styrning och stöd inom de områden som förvaltningen ansvarar för så att kommunorganisationen ges goda förutsättningar att utföra sina uppdrag för att maximera medborgarnyttan. Arbetet utgår utifrån fem ledord; stöd, strategi, styrning, samverkan och samordning. Den centrala ekonomiavdelningen består av controllerenheten, den ekonomiadministrativa enheten samt fastighetsenheten och är en del av kommunledningsförvaltningen. Avdelningen ansvarar för att styra, driva, samordna och utveckla processer som säkerställer en god ekonomisk hushållning. I uppgiften ingår att lämna förvaltningar och bolag service och konsultativt stöd inom budget-, redovisnings-, fastighets- och upphandlingsområdet. Avdelningen ger även kvalificerat stöd till ekonomerna på förvaltningarna för att det övergripande ekonomiarbetet ska bedrivas på ett samordnat sätt i hela kommunen.
Som ekonomichef har du en viktig strategisk roll i Katrineholms kommun. Tjänsten innebär att ansvara för och leda kommunens arbete med målstyrning och uppföljning, ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv, genom att styra, stödja och samordna kommungemensamma processer.
Du säkerställer att politik, kommundirektör och förvaltningsledning får väl underbyggda beslutsunderlag och du arbetar strategiskt och övergripande utifrån ett helhetsperspektiv. Du förväntas kunna föreslå ekonomiska omprioriteringar vid förändrade ekonomiska förutsättningar eller behov. En viktig del är också att effektivisera och utveckla processer, samordning och samarbete mellan de olika funktionerna, såväl inom organisationen som externt tillsammans med andra kommuner och förbund. Syftet är att skapa förutsättningar och möjligheter för alla verksamheter att fokusera på sina huvuduppdrag, utvecklas och nå uppsatta mål och en långsiktig ekonomi i balans.
I uppdraget ingår även att driva och samordna arbetet på avdelningen samt att biträda kommunstyrelsen i dess ekonomiska uppsiktsansvar där du även svarar för beslutsunderlag och rapporter. Du ingår i kommunens ledningsgrupp och bidrar där aktivt till en fortsatt strategisk utveckling för hela kommunen.
Som ekonomichef är du avdelningschef för en verksamhet med 20 medarbetare. Du har ett direkt personalansvar för tolv medarbetare varav en är biträdande ekonomichef, övriga arbetar inom områdena fastighet, controller och upphandling. Genom ett coachande förhållningssätt stöttar du dina medarbetare i deras uppdrag och utveckling. Din roll är att skapa förutsättningar för medarbetarna att växa inom ramen för uppdraget samt ansvara för att deras arbetsmiljö är hälsosam och inkluderande.
Visst låter det intressant? Vi vill gärna ha din intresseanmälan senast 6 april 2026. Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. För mer information om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult på Randstad, Ann-Catrine Nilsson Gärd på ann-catrine.nilsson.gard@randstad.se
I denna rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiska tester för att få en objektiv och fördjupad förståelse för hur du agerar i arbetsrelaterade situationer. Det här är en säkerhetsklassad tjänst varför du behöver kunna påvisa svenskt medborgarskap och passera en säkerhetsprövning.
Ansvarsområden
• Kvalifikationer
Vi söker dig som är en modig och prestigelös ledare med förmåga att fatta beslut och vilja att arbeta framåt. Du är en erfaren ledare som har arbetat i chefspositioner inom offentlig verksamhet, gärna kommunal. Du har en akademisk utbildning inom samhällsvetenskap, ekonomi eller juridik alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god strategisk förmåga och helhetssyn samt erfarenhet av att driva och ansvara för strategiska frågor i en stor och/eller komplex verksamhet. Från din arbetslivserfarenhet tar du med dig god kunskap om ekonomiprocessen inom offentlig verksamhet. Du har god förståelse för redovisning och ekonomistyrning och känner dig bekväm i processer såsom årsbokslut, årsredovisning, budget- och prognosarbete. Du har god förståelse för ekonomiska samband och kan pedagogiskt förklara hur olika aktiviteter påverkar det ekonomiska resultatet i både tal och skrift.
Ditt sätt att leda är tydligt och kommunikativt samtidigt som du uppmuntrar medarbetarnas delaktighet, motivation och kreativitet samt utvecklar en kultur och ett arbetssätt som bygger på kommunens värdeord: respekt, öppenhet, tydlighet och tillit.Om företaget
