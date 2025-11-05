Ekonomibiträde/kock
Norsjö kommun
Norsjöbygden är en plats som andas framåtanda, drivkraft och utveckling mitt i Västerbottens inland, med närhet till både kust och fjäll.
Här bor du familjevänligt, bra och billigt, har tillgång till en rik fritid och bra skolor. Föreningslivet bjuder på ett brett utbud av aktiviteter och här möter du mängder av engagerade eldsjälar. Att bo och verka i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett utvecklande arbete samtidigt som du har tid och resurser över till familj, vänner och intressen. Vår vision är att tillsammans skapa världens bästa vardag.
Kommunens arbete genomsyras av kommunens värdegrund där positivitet, professionalitet, engagemang och respektfullhet är ledorden.
Norsjö kommun söker nu en medarbetare till Måltidsenheten.
Tjänsten innebär i första hand jobb i Norsjö men kan också komma att innebära jobb i Bastuträsk och Norsjövallen. Uppdraget handlar om att producera och servera god och näringsriktig mat till skola, barnomsorg och omsorg. Enheten tillhör verksamhetsområdet kommunal utveckling.
Du kommer att ingå i ett arbetslag på ca tio glada och engagerade kollegor om placering sker på Solstrålen kök.
Möjligheten finns också att inskola sig i ett eller flera av de mottagningskök som finns i både Norsjö, Norsjövallen och Bastuträsk.
Ditt nya jobb
Ditt uppdrag kommer att anpassas till din kompetens, om du är kock eller ekonomibiträde. Skicka in din ansökan redan idag.
Din kompetens
Adekvat utbildning inom storkök eller relevant erfarenhet.
Eftersom arbetet är ett viktigt servicejobb lägger vi stor vikt vid att du företräder kommunen på ett positivt sätt. Genom ditt förhållningssätt åstadkommer du en god stämning i arbetsgruppen och till andra som befinner sig i fastigheterna. Noggrann och flexibel är viktiga egenskaper.
Stor vikt läggs personlig lämplighet.
Bra att veta
Vid eventuellt erbjudande om anställning kommer ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister att efterfrågas.
Vi eftersträvar i möjligaste mån en jämn könsfördelning på våra arbetsplatser.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
Måltid Kontakt

Bobby Signarsson 0918-14000vx.
