Ekonomiassistent till större bolag i Jönköping!
2026-01-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
, Tidaholm
, Sävsjö
Vår kund är en organisation i ständig utveckling där nya initiativ och förändringar är en del av vardagen. Här får du chansen att bidra i ett dynamiskt team som värdesätter engagemang och samarbete.
OM TJÄNSTEN
Som Ekonomiassistent kommer du att vara en viktig del av ett team på fem personer, där du initialt kommer att täcka en vakans. Rollen innebär en bredd av ekonomiska uppgifter med fokus på leverantörsreskontra i en föränderlig miljö. Vår kund erbjuder en stimulerande arbetsplats med goda möjligheter till personlig utveckling och en chans att vara en del av ett engagerat team. Det finns goda chanser till förlängning efter initialt vikariat.
Du erbjuds Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande
Dina arbetsuppgifter
Rollen innefattar en variation av administrativa och systemrelaterade ekonomiuppgifter, med fokus på att säkerställa korrekt hantering av leverantörsfakturor och andra redovisningsprocesser.
• Kontering av leverantörsfakturor
• Hantering av fakturaskanning och ombokningar
• Sköta leverantörsreskontra
• Hantera konstroll- och betalfiler
• Felsökning av systemrelaterade avvikelser
VI SÖKER DIG SOM
• Är utbildad ekonom alternativt har motsvarande arbetserfarenhet.
• Har erfarenhet av ekonomiarbete.
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i analytiska verktyg exempelvis Power Bi
• Avancerad användare av Excel
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
