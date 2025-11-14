Ekonomiassistent till SiS
Statens institutionsstyrelse / Ekonomiassistentjobb
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Redovisningsenheten vid SiS huvudkontor kvalitetssäkrar och genomför ekonomiprocesser från faktura till bokslut. Enheten ansvarar bl.a. för myndighetens ekonomisystem, kund- och leverantörsreskontra, fakturering och bokslut. Myndigheten har Unit4 ERP (Agresso) som ekonomisystem, Visma Proceedo som elektroniskt fakturahanteringssystem och KAJ som verksamhetssystem. Enheten agerar rådgivande och stödjande till huvudkontoret och SiS institutioner. Enheten består av åtta medarbetare.
I rollen som ekonomiassistent arbetar du i första hand med kundreskontra det vill säga hantering av myndighetens samlade fakturering mot kund. Delar av rollen kommer även innefatta att du granskar reseräkningar för huvudkontoret och agerar som back-up till kollegor som arbetar med leverantörsreskontra. I arbetsuppgifterna ingår även att ge stöd till ekonomifunktionen på institutionerna och dokumentera rutiner och processer som rör arbetsområdet. Du kommer också att arbeta med löpande redovisning, avstämningar och delta i bokslutsarbete. Du kommer att vara behjälplig med övriga arbetsuppgifter som är förekommande på en ekonomiavdelning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasieexamen
• Flera års aktuell erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och då inom kundreskontra
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du också har:
• Erfarenhet av ekonomisystemet Unit4 ERP (Agresso)
• Erfarenhet av Visma Proceedo
• Erfarenhet av fakturering i verksamhetssystem, gärna KAJ
• Erfarenhet från statlig redovisning
• Påbyggnadsutbildning med inriktning mot redovisning/bokföring eller liknande
• Erfarenhet av statlig verksamhet
För att trivas hos oss behöver du vara noggrann, ansvarstagande samt kunna organisera och prioritera ditt arbete så att det blir utfört i rätt tid och med rätt kvalitet. Du tar initiativ när det behövs och samarbetar lyhört med kollegor i gruppen samt med övriga medarbetare i organisationen. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 27 november 2025.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Individuell lönesättning
Statens institutionsstyrelse
Tf enhetschef
Anna Grådman Anna.Gradman@stat-inst.se 010-453 45 03 Jobbnummer
9604946