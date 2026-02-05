Ekonomiassistent till Constant Clean
2026-02-05
Om tjänsten
Är du noggrann, strukturerad och brinner för siffror? Har du erfarenhet av att självständigt arbeta med både kund- och leverantörsreskontra? Trivs du i en varierad roll där du får ta stort eget ansvar? Då kan du vara den vi söker!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Leverantörsfakturor (registrering, kontering och uppföljning)
• Kund- och leverantörsreskontra
• Löpande ekonomiadministration
• Driva interna utvecklingsprojekt av t.ex. affärssystem, processer och registervård
• Deltagande i ad hoc-uppgifter
Vem är du?
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Minst 2-3 års erfarenhet av arbete som ekonomiassistent eller liknande roll
• God systemvana och förståelse för digitala flöden
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Som person är du lösningsorienterad, prestigelös, noggrann och ser möjligheter snarare än begränsningar
• Du trivs i en affärsorienterad miljö där du aktivt bidrar med en hög servicenivå
• Förmåga att hantera återkommande rutiner samtidigt som deadlines hålls
• Ansvarstagande, strukturerad och självgående i det dagliga arbetet
Trivs du i en miljö där kvalitet, service och samarbete står i fokus? Då kan du vara den vi söker.
Meriterande
• Arbetat i affärssystemet Microsoft Business Central
• Erfarenhet av lagerhantering och lagerredovisning
• Tidigare arbete i mindre eller medelstora bolag där rollen varit bred
• Erfarenhet av samarbete tätt tillsammans med redovisningsansvarig eller ekonomichef
Har du frågor kring tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult Li Hedström på li.hedstrom@poolia.se
Intervjuer och urval kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Om verksamheten
Efter drygt 35 år i branschen, med bland annat stora oljebolag på kundlistan sedan start, kan vi det här med biltvätt och sköter hela kedjan från försäljning, projektering och montage, utbildning av personal ute på stationerna samt eftermarknad via effektiva kem och serviceavtal. I sortimentet finns roll-overtvättar, tvättbanor, tvätta-själv-anläggningar, reningsverk, entré- och betalsystem, kringutrustning och Svanenmärkt kem. Plus egentillverkade lösningar från våra utvecklings- och produktionsavdelningar, när speciallösningar krävs.
Företaget bygger på gemenskap och öppenhet där alla får ta plats och idéer välkomnas från alla håll då vi gemensamt driver och tar ansvar för företaget.
Idag är vi ett 50-tal personer på företaget utspridda från Luleå i norr till Malmö i söder med huvudkontor i Länna utanför Stockholm. Med personal som rör sig i hela landet och jour dygnet runt året om så händer det alltid något på Constant Clean Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
