Ekonomiassistent till Bilgruppen i Norr
Bilgruppen i Norr AB / Ekonomiassistentjobb / Sundsvall Visa alla ekonomiassistentjobb i Sundsvall
2025-08-15
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilgruppen i Norr AB i Sundsvall
, Kramfors
, Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär inom ekonomi och vill växa tillsammans med ett företag som satsar på framtiden?
Bilgruppen i Norr är mitt uppe i en spännande tillväxtresa, och nu söker vi en engagerad och noggrann ekonomiassistent till vårt team i Sundsvall.
Vi finns idag representerade längs hela norrlandskusten i städerna Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Kramfors och Sundsvall. Vi arbetar med bilförsäljning, servicemarknad och auktoriserad bilservice med Kia som gemensam nämnare. Nu letar vi efter dig som vill ta ett första eller nästa steg i karriären inom ekonomi och administration - och som är nyfiken på en framtidsbransch i förändring.
Om rollen
Som ekonomiassistent hos oss får du en bred och lärorik roll där du utvecklas i takt med verksamheten. Du kommer att arbeta nära våra ekonomer och stötta i flera viktiga delar av det dagliga arbetet - som exempelvis:
Kund- och leverantörsreskontra
Biladministration
Avstämningar
Du kommer snabbt få eget ansvar för uppgifter, samtidigt som du alltid har stöd från dina kollegor i ekonomiavdelningen. Du jobbar även tätt med andra funktioner inom bolaget, vilket gör arbetet både varierat och socialt.
Om dig
Det här jobbet passar dig som:
Har en utbildning inom ekonomi eller administration - från gymnasiet, högskola, YH eller liknande
Kanske har jobbat något år i en liknande roll, eller är nyexaminerad med praktik i bagaget
Trivs med att ha ordning och reda, och gillar när saker blir rätt
Är nyfiken, snabblärd och har en positiv attityd
Vi tror att du har god datorvana, gärna erfarenhet av Excel. Det är meriterande om du har jobbat i något affärssystem tidigare. Har du dessutom erfarenhet av arbete i Kobra II är det ett stort plus - men inget krav.
Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift. Eftersom vi verkar i fordonsbranschen är B-körkort meriterande men inget krav.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du:
En trygg heltidsanställning med kollektivavtal
En arbetsplats med högt engagemang, bra sammanhållning och korta beslutsvägar
Möjligheter att utvecklas i takt med företagets tillväxt
Friskvårdsbidrag och företagshälsovård till alla tillsvidareanställda
Sjukvårdsförsäkring till alla tillsvidareanställda
Vi tror på att växa tillsammans - både som företag och som medarbetare. Vi är måna om att skapa en bra arbetsmiljö där du får chans att växa in i rollen och bli en viktig del av teamet.Publiceringsdatum2025-08-15Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med sex månaders provanställning. Lön enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 19 september, men urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan!
Läs gärna mer om oss på www.bgnorr.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilgruppen i Norr AB
(org.nr 559315-4627), http://www.bgnorr.se Arbetsplats
Bilgruppen i Norr Kontakt
Maria Nilsson maria.nilsson@bilhallen.nu Jobbnummer
9461197