Oddwork Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg2021-06-30Välkommen till det Göteborgsbaserade företaget med flera hundra års historia! Efter nästan 200 år i vår bransch är vi experter inom vårt område. Våra produkter säljs världen över och gör vatten mjukare, vägar säkrare, lantbruket mer lönsamt och mat godare. Hos oss drivs vi av en stark tro på innovation, hållbarhet och en gemensam väg framåt. Nu söker vi, tillsammans med Oddwork, en Ekonomiassistent med fokus på leverantörsreskontra - redo att stärka upp vårt team i Göteborg!Om rollen som EkonomiassistentMed din hjälpsamma och självständiga personlighet tar du ansvar för företagets leverantörsreskontra. Vi har just genomgått ett byte av affärssystem till SAP Business One och utöver en central roll i den automatisering detta möjliggör tar du även ansvar för hela fakturaflödet, matchning, månadsbokslut, avstämningar, intrastat, posthantering, och kontinuerlig förbättring av fakturahanteringsprocessen i Ascendo. Viktigast av allt är naturligtvis att se till att betalningar sköts i tid, men det vet redan du. Helt enkelt blir du en otroligt viktig kugge i vår ekonomiska värld i ett team om totalt 5 personer. Du är van vid att hoppa mellan uppgifter - här är nämligen ingen uppgift för liten eller för stor. Som en del av ekonomiavdelningen erbjuds du mycket stöd i början, kompetens runt omkring dig och möjligheten att komma in i ett internationellt bolag. Vår ekonomiavdelning befinner sig på en förändringsresa och där du med dina erfarenheter självklart vill vara med och bidra till digitaliseringen! Välkommen till en roll du själv får vara med och skapa och utforma!Vi söker dig som...använt ordspråket "Ordning och reda, löning på fredag" lite för många gånger där hemma. Du är naturligt positiv men alltid kritisk i analysen. Redan som ung hade du ett öga för hur saker och ting hänger ihop som gjort att ditt logiskt tänkande kommer av sig självt. Det är med din flexibilitet och "jag löser det" - mentalitet som du tar dig an varierande uppgifter med ett leende på läpparna och en hjälpande hand för den som behöver.Våra önskemål till dig:Erfarenhet av leverantörsreskontraMeriterande med erfarenhet av SAP Business One sedan tidigareErfarenhet av elektroniskt e-faktura hanteringHar du matchat inköp mot inköpsorder? Underbart!Vad erbjuds du?Hos oss välkomnas du till en varm och härlig företagskultur i ett familjärt bolag där vi hjälper varandra att lyckas. På vårt kontor i Göteborg blir du en del av ett socialt och sammansvetsat team som även gillar att hänga tillsammans utanför kontoret - som när vi svettas i CrossFitboxen eller hittar zen i yogasalen. Låter roliga timmen och lyxfrukost på fredagsmötet som något som skulle falla dig i smaken? Perfekt.----Denna rekryteringsprocess är till en början en inhyrning via Oddwork där du efter sex månader har möjlighet till anställning hos företaget. Mer information om företaget ges vid en eventuell intervju hos Oddwork.START: OmgåendePLATS: GöteborgOMFATTNING: HeltidLÖN: Fast lönKONTAKT: Poyan Karimi, poyan@oddwork.se (för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2021-07-28Vi på ( https://www.oddwork.se/join-the-oddwork-family/) är övertygade om att världen skulle bli en bättre plats om alla följde sina drömmar. Att hjälpa talanger nå sina drömmar är därför: vår dröm. Och vi lever för att uppfylla den sju dagar i veckan - 365 dagar om året. Du kan kalla oss för en drömfabrik, eller rätt och slätt: rekryterings- och employer brandingbolag. Vi matchar talanger med nästa karriäräventyr och hjälper företag att skapa än starkare företagskulturer. Vi vet nämligen att det är när rätt personlighet möter rätt företag som magi uppstår! Nyfiken och vill veta mer? Välkommen in i Oddworks värld genom att klicka här ( https://www.facebook.com/oddwork/), eller ta del av vår företagskultur redan nu genom att hoppa i din supersuit bland flamingos och popcornmaskiner i vårt mobilspel Oddgame. Finns för gratis nedladdning i ( https://itunes.apple.com/se/app/oddgame/id1166199345?mt=8) och ( https://play.google.com/store/apps/details?id=se.mobilestorytelling.oddgame&hl=sv)! Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-30Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-28Oddwork Sweden AB5839756