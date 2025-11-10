Ekonomiassistent med erfarenhet av Business Central
Jurek Recruitment & Consulting AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
För kunds räkning söker vi nu en driven ekonomiassistent med erfarenhet av Business Central till ett spännande uppdrag i centrala Stockholm
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Fakturering och hantera vidarefakturering
* Leverantörsreskontra för flera bolag
* Utföra betalningar och följa upp likvida medel, kund- och leverantörsreskontra
* Bistå vid löpande bokföring, månadsbokslut och revision
* Rapportera till myndigheter (SCB, Skatteverket)
* Administrera tidrapportering, utlägg och trängselskatt
* Samverka med redovisningsbyråer och tillhandahålla bokföringsmaterial
* Delta i tester och administration av affärssystem (MS Business Central)
* Introducera nyanställda i ekonomiprocesser
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom ekonomi och redovisning. Du har några års erfarenhet av rollen som ekonomiassistent inom både kund-och leverantörsreskontra samt erfarenhet av att jobba i ekonomisystemet Microsoft Business Central. Vidare är du noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team.
Du erbjuds:
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående som löper 6 månader med chans till överrekrytering hos kund. Du erbjuds en varierad roll med goda utvecklingsmöjligheter i en professionell och affärsnära miljö. Du kommer sitta i kundens fräscha lokaler i centrala i Stockholm.
Du blir antingen anställd som konsult via oss på Jurek. Vid frågor kring rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Sophie Hersvall på sophie.hersvall@jurek.se
. Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Jurek Rekrytering & Bemanning är ett växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, Life Science, HR, administration samt marknad och management. När du skickar in din intresseanmälan för nya uppdrag eller tjänster nedan, hamnar du i vårt nätverk och kan matchas med konsultuppdrag eller fasta tjänster. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Jobbnummer
9597981