Ekonomiassistent | Dynasafe | Karlskoga
2025-12-15
Vill du jobba extra som ekonomiassistent? Vi söker nu dig som är studerande, pensionär eller innehar annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Manpower söker nu en noggrann och självgående ekonomiassistent till vår kund Dynasafe.
Det här är ett långsiktigt konsultuppdrag och man kommer att arbeta extra ca 3-4 dagar i samband med månadsslut. Du kommer att vara anställd av Manpower Flex men arbeta Dynasafe i Karlskoga.
Fakta om uppdraget
* Ort: Karlskoga
* Uppdragsstart: Mitten av januari
* Uppdragslängd: Långsiktigt konsultuppdrag
* Anställning: Konsult via Manpower, arbete hos Dynasafe
Om jobbet som Ekonomiassistent
Som ekonomiassistent hos Manpower, på uppdrag hos Dynasafe i Karlskoga, kommer du främst att arbeta med konteringar och löpande ekonomiadministration. Du arbetar i Visma som ekonomisystem och samarbetar nära teamet, i samband med månadsslut då du är på plats 3-4 dagar per månad. Rollen passar dig som trivs med självständigt arbete men även uppskattar samarbete i team.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Kontering av ekonomiska transaktioner
* Löpande arbete i Visma
Den vi söker
Vi söker dig som är studerande, pensionär eller innehar annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som ekonomiassistent eller i en liknande ekonomiadministrativ roll. Du har en relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetserfarenhet, är systemvan och har lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt och system. För att lyckas i rollen är du kommunikativ, lösningsorienterad och driven, med god förmåga att arbeta självständigt.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet från tidigare liknande roller som ekonomiassistent
* Relevant utbildning inom ekonomi
* God systemvana och erfarenhet av Visma
* Mycket goda kunskaper i Excel
* Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
* En självständig, lättlärd och lösningsorienterad personlighet
Sök tjänsten i dag!
Varmt välkommen med din ansökan till Manpower - och möjligheten att arbeta som ekonomiassistent hos Dynasafe i Karlskoga!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Johanna Sjödahl på e-post johanna.sjodahl@manpower.se
.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Manpower Flexjobb
Johanna Sjödahl johanna.sjodahl@manpower.se
