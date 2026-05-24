Ekonomiassistent
Klippan Safety AB / Ekonomiassistentjobb / Klippan Visa alla ekonomiassistentjobb i Klippan
2026-05-24
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klippan Safety AB i Klippan
Gillar du när siffror går ihop, struktur faller på plats och du får vara den som får allt att fungera?
Som ekonomiassistent hos oss får du en varierad roll där du arbetar nära verksamheten och får stort ansvar inom den löpande redovisningen. Du blir en nyckelperson i ekonomiflödet och på kontoret och har en viktig roll i att säkerställa kvalitet och struktur i våra processer.Publiceringsdatum2026-05-24Om tjänsten
Detta är ett vikariat i samband med att en kollega går vidare till studier - en möjlighet för dig att komma in och snabbt få ett helhetsgrepp om ekonomiarbetet. Du kommer arbeta brett inom ekonomi med fokus på:
Kundreskontra - fakturering, bokföring, uppföljning av inbetalningar samt kravhantering
Leverantörsreskontra - kontering, attesthantering och bokföring av inkommande fakturor
Löpande redovisning och säkerställande av korrekt bokföring och arkivering
In- och utbetalningar samt hantering av likvida medel och krediter
Stöd i månads- och årsbokslut
Hantering av reklamationer ur ett ekonomiskt perspektiv
Utöver de ekonomiska arbetsuppgifterna kommer du även att vara en viktig del av den dagliga verksamheten på kontoret. Du fungerar som lite av en spindel i nätet och stöttar verksamheten genom att bland annat boka resor, hantera växeln samt hjälpa till med inköp och andra administrativa uppgifter som får kontoret att fungera smidigt.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och arbeta självständigt i din roll. Du har en utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet och har tidigare arbetat med reskontra och löpande bokföring. Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer. Du är systemvan (gärna erfarenhet av Monitor G5) och har ett intresse för att arbeta effektivt och förbättra rutiner.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt innehar B-körkort.
För att lyckas i rollen är du även prestigelös och hjälper gärna till där det behövs, även utanför dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och drivs av att stötta och ge god service till dina kollegor. Samtidigt har du en positiv inställning och lätt för att samarbeta med andra.
Kort sagt - du är personen som får både siffror och vardagen på kontoret att smidigt gå ihop.Om företaget
Klippan Safety ligger i branschens absoluta framkant vad gäller innovation och utveckling av interiörsystem och säkerhetsprodukter för personbilar och tunga fordon. Vi är en systemleverantör till den internationella fordonsindustrin med unik kompetens inom säkerhet och komfort. Vår filosofi är att överträffa kundernas förväntningar i fråga om innovation och kostnadsnivå.
Våra kunder är globala och ledande fordonstillverkare. Produkterna är synliga interiöra system med höga krav på funktion, säkerhet och utseende. Materialen som ingår i produkterna är allt från plast, stål, aluminium till textila material. Övrig information
Tjänsten är på heltid med placering på vårt huvudkontor i Klippan och du rapporterar till CFO. Klippan Safety är kollektivanslutna till Teknikavtalet.
Anställningsformen är vikariat på ca 2 år med god chans till tillsvidareanställning efter vikariatet.
Vid intresse, skicka CV och personligt brev till: career@klippan-safety.se
Märk ansökan med "Ekonomiassistent".
Låter det här som din nästa utmaning? Välkommen med Din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
E-post: career@klippan-safety.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippan Safety AB
(org.nr 556548-7757)
Fabriksvägen 4 (visa karta
)
264 21 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR Manager
Elin Malm elin.malm@klippan-safety.se Jobbnummer
9925102