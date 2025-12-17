Ekonomiassistent
2025-12-17
Om uppdraget
För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och stabilitet i den löpande ekonomiadministrationen söker vi en Ekonomiassistent till Landskronahem. Konsultuppdraget möjliggör en flexibel och effektiv resurslösning som ska anpassas efter verksamhetens behov under uppdragsperioden.
Om rollenI rollen som ekonomiassistent kommer du att arbeta med följande arbetsuppgifter:
Avstämning av balanskonton och löpande bokföring
Upprättande av koncerninterna fakturor
Bokföring av koncerninterna transaktioner
Redovisning av arbetsgivaravgifter (AGI), moms och uttagsskatt
Kvartalsvis avstämning av taxebundna kostnader (värme, el och vatten)
Kvartalsvis avstämning av kostnader för skötselavtal
Diarieföring av handlingar till personalakter
Avtalsadministration
Administration av fakturahanterare
Obligatoriska krav
Samtliga krav ska redovisas tydligt i CV, inklusive perioder, uppdrag, omfattning och ansvar.
Konsulten ska ha relevant erfarenhet av de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten som ekonomiassistent. Det avser arbetsuppgifter inom ekonomi, redovisning och administration.
God kommunikationsförmåga i svenska språket i både skrift och tal.
Konsulten ska vara strukturerad, analytisk och resultatorienterad.
Konsulten ska vara noggrann och uppmärksam på detaljer.
Konsulten ska ha god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Konsulten ska ha förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut i enlighet med beställarens mål och riktlinjer.
Konsulten ska vara serviceinriktad och flexibel i sitt arbetssätt.
Konsulten ska vara ansvarstagande och pålitlig.
Uppdragsinformation
Uppdraget beräknas starta den 2 mars 2026, eller enligt överenskommelse med beställaren. Avtalet gäller i två (2) år med möjlighet till förlängning med ytterligare ett (1) + ett (1) år.
Omfattning: Tjänsten omfattar 50 % av en heltidstjänst, motsvarande cirka 20 timmar per vecka. Behovet av arbetstimmar är fördelat enligt följande: Vecka 1 omfattar 40 timmar. Övriga timmar fördelas jämnt över resterande veckor.
Uppdraget är placerat i Landskrona. Konsulten förväntas vara tillgänglig för arbete på plats i beställarens lokaler under merparten av uppdragstiden, enligt överenskommelse.
