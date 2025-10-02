Ekonomiassistent
2025-10-02
Stenqvist grundades 1894 i Kvidinge, nära Helsingborg, i södra Sverige. Företaget är en av de största förpackningstillverkarna i Norden med ett miljövänligt koncept. Fabrikerna har en hög flexibilitet och kapacitet så att behoven kan tillgodoses för att säkerhetsställa högkvalitativa pappers- och plastprodukter samt individuella förpackningslösningar. Det senaste lagrings- och logistiksystemet garanterar snabba och pålitliga leveranser. Dialoger och brainstorming är grunden för att förstå kundens speciella behov för att uppnå en optimallösning. Fokus är en långsiktig nära relation med kunderna.
Då vår nuvarande ekonomiassistent önskar gå ner i sysselsättningsgrad behöver vi förstärka upp ekonomiavdelningen i Kvidinge.
EKONOMIASSISTENT
Dina ansvarsområden:
Hantering och kontering av leverantörsfakturor
Fakturering och uppföljning av kundfakturor
Avstämning av inbetalningar och reskontra
Löpande bokföring
Behjälplig vid månadsbokslut
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har utbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande erfarenhet
Är bekväm med digitala verktyg och har lätt för att sätta dig in i nya system
Bekväm att använda MS Officepaket, framför allt Excel.
Är strukturerad, självgående och noggrann i ditt arbete
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i ett familjeföretag med stark företagskultur.
Provanställning i 6 månader
Tjänst på deltid minst 50%
LÅTER DETTA SOM EN ROLL FÖR DIG? ANSÖK NU!
Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Skicka din ansökan till: hr@stenqvist.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: hr@stenqvist.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare J D Stenqvist AB
(org.nr 556029-7862)
N. Kyrkogatan 6, Kvidinge (visa karta
)
265 02 KVIDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9538179