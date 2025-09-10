Ekonomiassistent
Vi söker en resultatorienterad Ekonomiassistent till DM TAK
Är du strukturerad, har öga för detaljer och trivs med att ha ordning och reda på siffror? Vill du vara en del av ett växande företag med god sammanhållning och högt engagemang? Då kan du vara den vi söker.
Om rollen
Som Ekonomiassistent hos DM TAK arbetar du nära vår ekonomichef och har en nyckelroll i det dagliga ekonomiarbetet. Du ansvarar för att hantera inkommande fakturor, säkerställa korrekt bokföring och följa upp mot budget. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Granskning av leveransfakturor och fakturor från samarbetspartners
Kontroll av att fakturor är godkända mot budget innan vidare hantering
Skicka godkända fakturor till Fortnox
Betala räkningar och skatter i tid
Bokföra leverantörsfakturor och utbetalda räkningar
Uppdatera efterkalkyler för ekonomisk uppföljning
Om dig
Du kan visa att du har skapat goda resultat i dina tidigare roller samt att du är noggrann, strukturerad och ordningsam med ett öga för detaljer. Du har god datorvana och grundläggande kunskaper i Excel. Erfarenhet av bokföring - särskilt i Fortnox eller liknande ekonomisystem - är meriterande. Du är kommunikativ, social och trivs med att arbeta i en ekonomiadministrativ roll, både självständigt och tillsammans med andra i avdelningen.
Om DM TAK
DM TAK är ett växande företag inom takentreprenad med bas i Skogås, söder om Stockholm. Vi är stolta över vår yrkeskunskap, vårt driv och det starka samarbete vi har i teamet. Du kommer jobba i ett bolag som har väldigt höga ambitioner när det gäller tillväxt och det är därför vi vill ha med dig på den här resan.
Vi värnar om rak och tydlig kommunikation för att skapa trygghet och stabilitet. Du kommer få jobba mot uppsatta och tydliga mål som följs upp. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla kan utvecklas, där idéer tas på allvar och där produktion och framgångar firas.
Tjänsten är på heltid och utförs på plats i våra lokaler i Skogås. Sista ansökningsdag är 10 oktober 2025, men vi gör löpande urval - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
