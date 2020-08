Ekonomiassistent - Dreamwork Scandinavia AB - Ekonomiassistentjobb i Ängelholm

Dreamwork Scandinavia AB / Ekonomiassistentjobb / Ängelholm2020-08-25Kort om tjänstenDreamwork söker efter en framåt, nyfiken och noggrann ekonomiassistent till vår kund i Ängelholm. Arbetsplatsen är öppen, prestigelös och präglas av en god arbetsatmosfär.De centrala arbetsuppgifterna inkluderar löpande leverantörs- och kundreskontra, avstämningar och administration. Uppdraget startar omgående och du blir initialt anställd på en 6 mån visstidsanställning. För rätt person finns goda möjligheter till förlängning eller övertag hos kund därefter.Sökord: Ekonom, ekonomiassistent, redovisningsassistent, redovisningsekonom, redovisning, ekonomi.Om verksamhetenTjänsten är en del av Dreamworks uthyrningsverksamhet, där du blir anställd som konsult och uthyrd till vår kund. Vår kund är en ledande aktör inom den svenska Bygg- och anläggningsbranschen.Mer om tjänstenDina arbetsuppgifter som Ekonomiassistent är bl.a:Löpande redovisningKundreskontraMånads- och bankavstämningar- Påminnelser- Utbetalningar- Nyupplägg av leverantörer- Momsfrågor- Allmän kontorsadministration/inköp/fakturahanteringI ditt arbete ingår också att hjälpa och stötta dina kollegor i olika ekonomifrågor.2020-08-25Vi tror att du har någon form av eftergymnasial utbildning i ekonomi och minst två års erfarenhet av arbetsuppgifterna sedan tidigare.Vi ser gärna att du är en god användare av Excel. Du är en van användare av ekonomisystem och sätter dig lätt in i nya.Som person är du flexibel, social, strukturerad och prestigelös. Du hanterar tidspress och är duktig på att prioritera dina arbetsuppgifter. Du trivs med att arbeta i team och har lätt för att samarbeta och dela med dig av din kunskap. Du talar och skriver på svenska obehindrat och talar flytande engelska.Välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV och din ansökan så snart som möjligt. För frågor kontakta anna.karlsson@dreamwork.se , notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdatum.Om DreamworkPå Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn's Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s "Entrepreneur of the Year". Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-06Dreamwork Scandinavia AB5332966