Ekonomiassistent 50-60% till Märsta

Helenas Redovisningstjänster AB / Ekonomiassistentjobb / Sigtuna
2026-01-04


Ekonomiassistent 50-60 % med möjlighet till heltid
Vi söker nu en ekonomiassistent till vår redovisningsbyrå med start mars/april. Tjänsten är initialt på 50-60 %, med möjlighet att utökas till 100 % i takt med att företaget växer.

Publiceringsdatum
2026-01-04

Om tjänsten
Som ekonomiassistent hos oss kommer du att arbeta med:
Löpande bokföring
Avstämningar inför bokslut
Leverantörsreskontra
Löner
Fakturering
Övriga administrativa uppgifter inom redovisning

Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av arbete på redovisningsbyrå
Är van vid löpande bokföring och avstämningar
Är noggrann, strukturerad och självgående
Trivs med att arbeta i ett mindre företag under tillväxt

Meriterande:
Erfarenhet av Björn Lundén
Kunskaper i polska

Vi erbjuder en flexibel tjänst i ett växande företag med möjlighet att utvecklas tillsammans med oss.

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till: info@helenasredovisning.com
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: info@helenasredovisning.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Helenas Redovisningstjänster AB (org.nr 559527-5255)
Raisiogatan 1 (visa karta)
195 30  MÄRSTA

Jobbnummer
9668368

