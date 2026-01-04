Ekonomiassistent 50-60% till Märsta
2026-01-04
Ekonomiassistent 50-60 % med möjlighet till heltid
Vi söker nu en ekonomiassistent till vår redovisningsbyrå med start mars/april. Tjänsten är initialt på 50-60 %, med möjlighet att utökas till 100 % i takt med att företaget växer.Publiceringsdatum2026-01-04Om tjänsten
Som ekonomiassistent hos oss kommer du att arbeta med:
Löpande bokföring
Avstämningar inför bokslut
Leverantörsreskontra
Löner
Fakturering
Övriga administrativa uppgifter inom redovisning
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av arbete på redovisningsbyrå
Är van vid löpande bokföring och avstämningar
Är noggrann, strukturerad och självgående
Trivs med att arbeta i ett mindre företag under tillväxt
Meriterande:
Erfarenhet av Björn Lundén
Kunskaper i polska
Vi erbjuder en flexibel tjänst i ett växande företag med möjlighet att utvecklas tillsammans med oss.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till: info@helenasredovisning.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: info@helenasredovisning.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helenas Redovisningstjänster AB
(org.nr 559527-5255)
Raisiogatan 1 (visa karta
)
195 30 MÄRSTA Jobbnummer
9668368