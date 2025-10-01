Ekonomiansvarig
Vi letar efter dig som vill ta ett helhetsansvar för ekonomin och samtligt vara med på vår resa framåt. Vi tror att du har ett serviceorienterat mindset, människan i fokus, ett sinne för detaljer och framför allt älskar ekonomi.
Vi är det mindre företaget som verkar i de stora sammanhangen, hos Biner är digitalisering och utveckling i fokus och vår plats är i gränslandet mellan verksamhet och IT. Biner sitter i härliga lokaler med utsikt över Göteborgs hamninlopp på Lindholmen Science Park, ett expansivt och kunskapsintensivt område, en plats där vi trivs och som vi kan identifiera oss med. Vi söker nu en härlig kollega som vill driva och utveckla vår ekonomifunktion, kan det vara något för dig? I rollen som ekonomiansvarig har du helhetsansvar för ekonomin och behöver ha god förståelse för hela redovisningsprocessen. Du hanterar löpande redovisning, avstämningar och löneadministration. Du rapporterar till VD och är ansvarig för analys, prognos och budget. Du behöver ha gedigen erfarenhet av löpande redovisningsarbete, såsom kund- och leverantörsreskontra, bokföring, avstämningar, moms, deklarationer, månadsbokslut samt att upprätta årsredovisningar.
Biner planerar inför en tillväxt och vi har en hög ambitionsnivå, i takt med att företaget växer utvecklas även ekonomifunktionen och du med den. Vi vill gärna att du växer med oss och du kommer spela en viktig roll och vara delaktig i att effektivisera, förbättra och utveckla vår ekonomifunktion.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Budget, prognos och analysarbete
Rapportering och bokslut
Kontakt med revisorer, samarbetspartners och leverantörer
Fakturering
Lönehantering samt viss personaladministration
Förbättra interna rutiner och processutveckling.
För att du ska komma till din rätt i rollen har du:
Relevant utbildning inom ekonomi samt flera års erfarenhet i rollen som ekonomiansvarig.
Rutin och vilja att arbeta i en bred, självständig roll där du ansvarar för hela ekonomiflödet - från ax till limpa.
God data- och systemkunskap i såväl bokföring som lönesystem.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska både i tal och skrift.
Meriterande:
Du har arbetat i en heltäckande roll på ett mindre tillväxtföretag företag samt har erfarenhet från konsultverksamhet.
Du har tidigare arbetat i systemet Fortnox.
Prestigelöshet, noggrannhet, ansvarstagande är egenskaper som du kan identifiera dig med och uppskattar variationen mellan löpande arbete och strategiska uppgifter. Du har god kommunikativ förmåga, tar egna initiativ och känner dig trygg i en roll som innebär ett stort individuellt ansvar. Vi tror också att du tycker om att ha roligt och värdesätter ett sammanhang där man tar hand om varandra, gör saker tillsammans och firar framgång. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Biners erbjudande till dig!
På Biner är våra medarbetare vår framgång! Idag är vi cirka 40 anställda och har en stark tillväxt. Våra konsulttjänster är eftertraktade och våra medarbetare kombinerar gedigen kompetens inom verksamhet och teknik med ett stort engagemang för sitt arbete.
Det vi kan erbjuda dig är möjligheten att utvecklas tillsammans med passionerade, kompetenta och erfarna kollegor. Det är en självklarhet för oss att dela kunskap med varandra och lösa utmaningar tillsammans. Egna initiativ, samarbete och engagemang värdesätts högt och vi satsar på att utveckla vår personal. Du får ta del av att arbeta i ett unikt nätverk av erfarna kollegor och givetvis med branschens mest intressanta kunder. En stark sammanhållning och kultur är viktigt för oss samt att skapa goda möjligheter att påverka sin egen roll och situation.Publiceringsdatum2025-10-01Så ansöker du
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Om du har frågor om tjänsten eller oss, är du välkommen att kontakta Albertina Uddh, albertina.uddh@biner.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
