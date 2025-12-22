Ekonomiadministratör
På avdelningen ekonomi är vi ett team på 13 medarbetare som bär olika ansvarsområden.
Som ekonomiadministratör hos oss kommer du att ingå i en grupp som i huvudsak arbetar med kund- och leverantörsreskontra. Vi har ett tätt samarbete med varandra i vårt team och agerar även stöd till hela bolaget. Vakin administrerar fyra bolag. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer innebära administration av kund- och leverantörsreskontran. Tillsammans med dina kollegor hanteras leverantörsfakturor, in- och utbetalningar och löpande avstämningar. I din roll behöver du även agera stöd till övriga kollegor i bolaget samt vid behov kunna hjälpa till vid redovisnings- och bokslutsarbetet. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial ekonomisk utbildning, alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt en god datorvana. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som ekonomiadministratör eller erfarenhet av Visma Proceedo.
Som person är du noggrann och lägger stor vikt vid att hålla kvalité på ditt arbete. Du tar ansvar med att planera och organisera dina arbetsuppgifter samt tar egna initiativ på ett proaktivt sätt. Du bemöter andra lyhört och hjälper gärna till där det behövs.
Vad vi kan erbjuda dig
Vakin är en trygg och stabil arbetsplats med många förmåner och utvecklingsmöjligheter, allt för att du ska trivas och växa hos oss. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av utbildningar och lärande i arbetet. Vi har ett aktivt kunskapsutbyte inom Vakin och i nätverk med kollegor runt om i landet.
På Vakin har vi förmåner som underlättar för dig att få balans mellan arbete och fritid. Du har bland annat ett arbetstidskonto för ledighet utöver din semester, möjlighet att distansarbeta någon dag i veckan, flextid och arbetstidsförkortning under sommarmånaderna.
Vår personalförening har ett brett utbud av aktiviteter för en trivsam och frisk arbetsplats där vi möts över avdelningarna. Vi har ett friskvårdsfokus med hälsocoach, pass på arbetstid, friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag.
Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet krävs en godkänd säkerhetsprövning för att få tillträda tjänsten på en del befattningar. Som ett led i vårt säkerhetsarbete kommer slutkandidat i de befattningarna att efter sitt godkännande omfattas av en bakgrundskontroll samt säkerhetsintervju.
Mer information om Vakin hittar du https://www.vakin.se/omvakin.4.71c1e048182ec6b2167407d.html
Välkommen med din ansökan!
Vi är Vakin
Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommun. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser. För att lyckas med detta behöver vi ha en hög kompetens och samverka för en hållbar utveckling i regionen. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
