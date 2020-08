Ekonomi- och redovisningschef - Made for Business Nordic AB - Ekonomichefsjobb i Stockholm

Made for Business Nordic AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm2020-08-25Veidekke Eiendom har fått nya ägare, ett konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Real Estate Fund III Holding AS - som köpt Eiendomsverksamheten i både Norge och Sverige. Företaget befinner sig nu i ett mycket intressant läge, där köpet kan ses som ett viktigt steg för bolagets långsiktiga utveckling. Made For har nu fått i uppdrag att rekrytera en nytänkande och affärsorienterad Ekonomi- och redovisningschef - med placering i Arenastaden i Solna.Rollen som Ekonomi- och redovisningschef inom Veidekke Eiendom ingår i avdelningen Affärsstöd, som innefattar Ekonomi, Finans, Juridik & Fastighetsanalys, och befattningen rapporterar till CFO. I tjänsten ingår ansvar för ekonomigruppen med 12 medarbetare inom bl.a. Redovisning och Financial controlling. Som Ekonomi- och redovisningschef har du en central position i verksamheten och du spelar en viktig roll i ledningen för Affärsstöd, där även CFO, Affärsjurist, Fastighetsanalytiker och Controllerchef ingår.Ett viktigt fokus i rollen är att både utveckla och upprätthålla affärsstödjande processer och strukturer inom ekonomi/redovisning - inom Eiendom såväl som dess dotterbolag samt vissa samarbetsbolag. Befattningen kommer även ha ett nära samarbete med övriga enheter inom bolaget och förväntas aktivt vara delaktig i bolagets övergripande skattefrågor, finansiering samt bolags- och avtalsstruktur. För att bidra till bolagets fortsatta utveckling och resultat behöver du skapa kontakt och bygga relationer med andra funktioner i verksamheten - för att på så sätt skaffa dig förståelse för affären och kunna bidra med egna insikter och kunskap.Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi samt erfarenheter som givit dig en bred förståelse och kunskap inom ekonomiområdet - du har förståelse för ekonomiska samband, ekonomiprocesser, ekonomistyrning och redovisning. Då stort fokus i rollen kommer ligga på att sätta struktur, processer och systematik inom ekonomifunktionen är goda kunskaper inom detta område en stor fördel. Du har någon form av ledarerfarenhet - troligtvis i en roll där du lett förändringsprojekt, vilket är än viktigare än erfarenhet av ett stort formellt personalansvar. Erfarenheter inom bostadsutveckling - projektutveckling och transaktion är starkt meriterande. Du är tydligt affärsorienterad och är både intresserad av och har erfarenhet av att koppla ekonomifunktionen till försäljning, marknad och resultat. Vidare är du socialt skicklig - du skapar med lätthet relationer och är genuint intresserad av verksamheten. Ytterligare en av dina styrkor är din förmåga att kombinera din analytiska och strategiska förmåga med viljan och drivet att vara operativ och "hands-on".Du erbjuds en tongivande roll i ett expansivt och nytänkande företag, som bidrar till värde för både enskilda privatpersoner och samhället i stort - en roll där du ges möjlighet att verkligen göra skillnad. Då Veidekke Eiendom nu har nya starka ägare i ryggen innebär det i sig ett mycket intressant skede att komma in i bolaget.Sänd in dina ansökningshandlingar nedan, urval sker löpande - intervjuer kommer äga rum i augusti. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Made For på nedan telefonnummer.Veidekke Eiendom är ett av Skandinaviens största fastighetsutvecklingsföretag med en total omsättning på drygt 3 mdr NOK och ett resultat kring 0,5 mdr NOK. Veidekke har funnits sedan 1936 och har aldrig gått med förlust. Veidekke Eiendom har funnits i Sverige sedan år 2000 och byggt mer än 7000 bostäder i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne.Veidekke har en stark företagskultur som bygger på tydliga värderingar (profesjonell, redelig, entusiastisk och grensesprengende) och tror på en hög grad av frihet under ansvar. Från den stabila plattform Veidekke byggt upp under många tar de tillsammans med sina nya ägare nästa steg i sin utveckling där Du blir en viktig spelare som får vara med och göra skillnad. Läs mer om Veidekke Eiendom på www.veidekkeeiendom.se Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2020-08-25Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2020-09-06Made for Business Nordic AB5333238