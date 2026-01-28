Ekonomi och HR assistent Parajett AB
Din helhetsleverantör inom grafisk produktion och kommunikation.
På Parajett erbjuder vi en komplett lösning för företag som söker en effektiv och pålitlig hantering av sin fysiska och digitala kommunikation. Vi är din partner genom hela processen, från datahantering och tryck, till leverans och uppföljning.
Vårt huvudkontor finns i Landskrona. Vi har också försäljningskontor i Stockholm och Oslo. Produktion sker i Landskrona och Oslo.
Nu letar vi efter en ekonomi- och HR assistent för att stärka vårt ekonomiteam.
Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Du kommer att ingå i vårt ekonomiteam på 4 personer och tjänsten innebär ansvar för både moderbolaget Parajett AB och dess dotterbolag Parajett Digital Solutions (PDS) och Parajett Digital Park (PDP).
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Landskrona och du rapporterar till vår redovisningschef.
Ansvarsområden
Exempel på ansvarsområden:
• Löpande redovisning inkl. bankavstämning
• Registrering, kontering och matchning av leverantörsfakturor
• Fakturering
• Likviditetsrapporter
• Lönehantering i Kontek Lön
• HR administration inkl. ansvar för Kontek HRM tidredovisning
• Behjälplig med avstämningar vid bokslut
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med minst 3-4 års erfarenhet av löpande redovisning och lönehantering. Har du erfarenhet av Navision och/eller Business Central, Kontek Lön, Visma och Fortnox är det meriterande. Vi är en koncern i förändring, så det finns stora möjligheter att påverka hur rollen utformas.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen vill vi gärna att du är självständig och initiativtagande. Du har förmågan att arbeta strukturerat och lösningsorienterat samtidigt som du kan hantera flera uppgifter parallellt. Du är lyhörd, hjälpsam och har ett prestigelöst förhållningssätt. Att hålla deadlines och leverera med hög kvalitet är en självklarhet för dig. Som person är du kommunikativ och har en god förmåga att samarbeta. Du är dessutom öppen, social och har lätt för att skapa goda relationer.
Vad erbjuder vi
Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång.
Vi är en väletablerad verksamhet med en unik och modern produktionsmiljö.
Våra duktiga medarbetare, med hög kompetens och lång erfarenhet, ger våra kunder unika möjligheter att utveckla sina affärer genom smart, välriktad och effektiv kommunikation.
#Kundlänk
Är du redo för nästa steg i din karriär?
I denna rekrytering har Parajett valt att samarbeta med SJR.
För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult
Annie Höjman på annie.hojman@sjr.se
.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan och vi ser fram emot att välkomna dig som en viktig del av vårt framgångsrika team!
#Bildlänk
