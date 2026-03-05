Ekonom till spännande uppdrag
2026-03-05
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar strategiskt tänkande med operativt ekonomiarbete? Vi söker nu en kvalificerad ekonom som vill bidra till utvecklingen av verksamhetens ekonomiska styrning och vara ett viktigt stöd till ledning och verksamhetsansvariga.
Som ekonom arbetar du brett med verksamhetens ekonomiska planering och uppföljning. Du ansvarar för budget- och prognosarbete samt genomför ekonomiska analyser och uppföljning av verksamhetens resultat och investeringar.
I rollen ingår även att ta fram beslutsunderlag inför taxebeslut, beräkna avgifter samt genomföra konsekvens- och lönsamhetsanalyser kopplade till investeringsprojekt och långsiktig planering.
Du fungerar som ett strategiskt och operativt stöd till verksamhetsansvariga och ledning i ekonomiska frågor. Arbetet innebär också att bidra till utvecklingen av ekonomiska styrmodeller samt säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med självkostnadsprincipen och gällande lagstiftning. Deltagande i utvecklings- och effektiviseringsarbete kan också ingå i uppdraget.
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående. Uppdraget löper initialt till och med den 31 maj, med möjlighet till eventuell förlängning.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande utbildning
• Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
• Erfarenhet av budgetarbete, prognoser och ekonomisk uppföljning
• Erfarenhet av investeringskalkyler och ekonomiska analyser
• Erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation eller annan offentlig verksamhet
• Mycket goda kunskaper i Excel
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och har en god pedagogisk förmåga. Du kan omsätta ekonomiska analyser till tydliga beslutsunderlag och har lätt för att samarbeta med både chefer och verksamhetsansvariga. Du är självgående, noggrann och trivs i en roll där du bidrar till utveckling och förbättring av arbetssätt.
